Paulo Vieira e Dani Calabresa retornam na nova edição do BBB

Indiretas, conselhos equivocados, imitações , deboches autorizados, ou não, e uma dose extra de humor. Na próxima edição do ‘Big Brother Brasil’, que estreia no dia 16 de janeiro, os quadros ‘Big Terapia’ e ‘CAT BBB’, comandados respectivamente por Paulo Vieira e Dani Calabresa, estarão de volta.

Quem não se divertiu com as tiradas de Paulo com os brothers e sisters eliminados no BBB 22? E quem não riu de Dani imitando os participantes na última temporada? Os humorísticos prometem garantir ainda mais risadas e interações com os fãs do programa, brincando com situações vividas pelos participantes no contexto do confinamento e também com o que repercute fora da casa.

Se tem uma coisa que Paulo Vieira não dispensa a seus convidados semanais do ‘Big Terapia’ é um conselho sincero. No quadro já conhecido, o humorista analisa de maneira nada convencional o comportamento dos confinados, ajudando os fãs do reality a entender o que acontece com os brothers nos momentos de tensão da disputa.

Na nova temporada, Paulo acredita que os participantes eliminados vão se divertir ainda mais no ‘Big Terapia’: “Ano passado, quando entraram na casa, eles não sabiam que existia o quadro, então, era uma surpresa. Deu muito certo, mas acredito que agora, sabendo da intenção, eles vão vir muito mais animados e rendendo mais ainda para essa entrevista”, destaca.

O humorista ainda comenta que o reality foi um divisor de águas em sua trajetória profissional. “Eu sempre trabalhei muito, sempre fiz muita coisa; trabalho com arte desde os 12 anos de idade, e o programa foi um holofote sobre a minha carreira. Através dele, as pessoas não só acompanharam meu trabalho no BBB, mas também todas as minhas outras vertentes”, conta.

“O BBB abriu muitos caminhos para a minha criação, para o escoamento da minha criatividade. E é muito legal porque, como o ‘Big Terapia’ é um quadro sem personagem, em primeira pessoa, isso permite que o público de casa conheça um pouco mais de mim também”, afirma Paulo.

De forma divertida, a Dani Calabresa mantém um diálogo com os fãs, encarnando, muitas vezes, os personagens da casa e proporcionando boas risadas aos espectadores. Quem é assinante Globoplay tem a chance participar do quadro enviando um áudio sobre os brothers e sisters: as melhores mensagens são exibidas no programa e comentadas por Dani. O público pode acessar a experiência do Globoplay por Whatsapp, no número (21) 99821-2619, ou diretamente pelo link.

A humorista fala que é só empolgação para voltar ao ar com o quadro. “Na minha opinião, o BBB é o programa mais comentado do país, então, fazer parte disso é muito especial. É um desafio diferente para minha carreira de atriz e apresentadora. Sinto que o meu carinho pelo reality como espectadora ajuda na hora de sugerir piada, brincadeiras ou imitações para a equipe de redação. Eu realmente sou fã do ‘Big Brother Brasil’! Não vejo a hora de voltar a atender ao telefone do ‘CAT BBB’”, entrega Dani.

Ele também revela que, mesmo com o término da última temporada, o programa ainda reverbera em seu dia a dia: “A troca com o público é maravilhosa! Estamos em janeiro de 2023 e, até hoje, em programas de TV e eventos de que participo, me pedem para imitar a Jade, Laís, Naiara, Larissa… Fico muito feliz com esse carinho”.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mônaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero é de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.

