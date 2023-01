Pedreiro é encontrado morto um dia após ser sequestrado na BA

Foto: Reprodução/TV Subaé

Um pedreiro de 27 anos foi encontrado morto nesta quarta-feira (18), um dia após ter sido sequestrado na cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, Adriano da Silva Borges tinha sido levado do bairro Gabriela e teve o corpo localizado Vale do Jacuípe.

Segundo informações passadas para a TV Subaé pelo delegado Roberto Leal, antes do sequestro, os suspeitos ainda tinham invadido uma casa, também no bairro Gabriela. No imóvel, eles roubaram um carro e mantiveram um casal em cárcere privado. O horário não foi divulgado.

Em seguida, ainda na terça-feira, só que durante a madrugada, os suspeitos arrombaram o portão da casa de Adriano e sequestraram o pedreiro. Conforme o delegado, no local onde o corpo de Adriano foi encontrado, a polícia achou o carro que foi roubado no imóvel do casal vítima de cárcere.

O pai de Adriano foi ouvido pela polícia nesta quarta e disse que o filho não tinha envolvimento com nenhuma atividade ilícita. A polícia investiga a motivação do crime e qual arma foi utilizada para matar o pedreiro. O caso está sob apuração da delegacia da cidade.

