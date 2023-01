Pedro Scooby celebra recuperação de Aurora após cirurgia

Foto: Reprodução/ Instagram

Pedro Scooby e Cíntia Dicker tem motivos de sobra para comemorar. O casal, que passou por um momento delicado com a internação da pequena Aurora, celebrou a recuperação da bebê, que chegou a passar por uma cirurgia.

“Ela está melhorando a cada dia, logo mais ela deve ir para casa. Obrigada por todas as orações, está dando certo”, disse o surfista nas redes sociais.

O casal aproveitou para visitar uma igreja no último final de semana, após toda situação com a bebê. Aurora é a primeira filha de Pedro com Cíntia, e veio ao mundo em um parto prematuro, por isso tantas dificuldades.

A neném segue internada desde o dia 26 de dezembro, sob os cuidados médicos. Cintia recebeu alta pouco menos de uma semana após o parto.

