Pedro Scooby se emociona em desabafo sobre saúde da filha: ‘Difícil’

Foto: Reprodução/Instagram

Pedro Scooby apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (4) para fazer um desabafo sobre a saúde da filha Aurora, fruto do relacionamento do surfista com Cintia Dicker.

Por meio dos stories do Instagram, o ex-BBB apareceu emocionado ao explicar que o dia foi “difícil” para a pequena.

Desde o nascimento ela está internada no hospital e já passou por duas cirurgias, mas os pais não deram detalhes sobre o problema de saúde da herdeira.

“Eu to saindo aqui do hospital para resolver uma coisa. Hoje está sendo um dia difícil para a Aurora. A moça daqui da porta falou ‘vou te dar esse tercinho benzido para dar sorte para ela’. E é isso, muita oração, Deus está no comando e vai dar tudo certo!” , desabafou Pedro Scooby.

Confusão com Luana Piovani

Após fazer um desabafo sobre divergências na criação dos filhos com Pedro Scooby, Luana Piovani apareceu nas redes sociais para expor uma conversa com o ex-marido.

Segundo a atriz, o ex-BBB teria dito que pagaria o valor que acha justo para a pensão dos filhos Dom, de 10 anos, e também dos gêmeos Bem e Liz, de 7.

Em prints de conversas divulgadas pelo perfil no Instagram é possível ver o surfista perguntando se Luana Piovani vai querer conversar com ele. “Você vai querer conversar comigo ou não?”, diz a mensagem atribuída ao ex-BBB. “Quero saber quando entra o resto do dinheiro das contas das crianças”, questiona Luana.

Logo depois ele pergunta se pode ligar para a atriz, mas ela nega a conversa por ligação. “Não tenho mais papo fofo contigo. Teu cartaz, a tua festinha acabou. Agora está tudo escrito e todo mundo vai saber o que você é, o que você faz e permite, e o quão miserável e ingrato você é”, diz a loira.

