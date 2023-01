Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho acordou na manhã desta quinta-feira (19) disposta a detonar os críticos do corpo alheio que acabam desestimulando as pessoas com comentários preconceituosos.

Por meio do perfil no Instagram, a cantora revelou que estava a caminho da academia, mas decidiu deixar um recado para os críticos de plantão.

“Bom dia! Dublê de Gracyanne passando aqui pra fazer um pedido pra você que acha que tá motivando e fica desmotivando as pessoas. ‘Nossa, você tá malhando? Não vi diferença’”, iniciou.

“Quem tá malhando não tá malhando pra você ver diferença não. O corpo não é teu, caralh*! Cuida da tua vida! Você é médico, você é nutricionista, você é endocrinologista? Qual é a sua formação? Porque eu acho que você tem que ver o outro quando tá numa consulta com o médico”, disparou Jojo Todynho.

“Outra coisa que vem enraizada na maldade. ‘Nossa, você emagreceu!’ Mas aquele negócio, assim, que te olha de cima a baixo. Ninguém, quando tá num projeto pra uma vida melhor, tá fazendo para mostrar nada pra você não. Você não tá preocupado com o peso da pessoa. Você tá preocupado em botar o seu preconceito pra fora. Então pega a língua e já sabe onde enfiar”, completou a cantora.

Cirurgia bariátrica

Pegando firme na academia, Jojo Todynho aproveitou para falar sobre a cirurgia bariátrica que irá fazer. Ela já tinha falado com os fãs sobre a decisão.

‘Ah! Quando você vai fazer bariátrica?’ Cada um tem seu processo. Quem vai fazer bariátrica tem uma equipe acompanhando. Eu não vou divulgar hora, nada”, disse.

“Quando vê já foi. Ih, já fiz! Já passou meses. Entendeu? Para de desmotivar os outros e achar que você tá motivando. Cuida do teu rab*! Sabe qual é o projeto agora? Cada um cuidando do teu rab* e o meu… xer*c* marcando na roupa (risos)”, finalizou.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.