Penedo avança para inclusão na Rede Cidades Criativas da UNESCO

Assessoria SETUR

O trabalho para a inclusão de Penedo no Programa Rede Cidades Criativas, uma iniciativa da Unesco, está a todo vapor. O município está habilitado para a categoria Cinema e atua de forma conjunta para conquistar do selo.

Para alcançar o objetivo, representantes da Prefeitura de Penedo, do terceiro setor, de instituições de ensino superior, historiadores, da sociedade civil e demais áreas da economia criativa participaram de novo encontro com o consultor do Sebrae, Eduardo Barroso,

A reunião aconteceu na Casa de Aposentadoria na terça-feira, 10, e o foco principal foi a continuação da construção do dossiê, material imprescindível para todo o processo de candidatura de Penedo.

“Nivelamos todas as informações levantadas até agora, verificamos se estão completas, se merecem algum acréscimo ou eliminação e, ao mesmo tempo, completamos com alguns itens que precisam de repostas baseadas em ações concretas”, disse o consultor que orienta o grupo de trabalho.

Além da oficina para a construção do dossiê, também houve uma videoconferência de celebração de parcerias com as cinco cidades brasileiras do Nordeste participantes da Rede Cidades Criativas.

“Trabalhamos no nosso dossiê e participamos de uma conferência com os representantes das cidades de João Pessoa, Salvador, Fortaleza, Recife e Campina Grande. Foi um momento bastante proveitoso pois a construção de um projeto unificado fortalece a nossa candidatura e cria um intercâmbio de conhecimento que favorece o desenvolvimento da economia criativa na nossa cidade”, explica Jair Galvão, Secretário de Turismo de Penedo.

O projeto Cidades Criativas da UNESCO contempla atualmente 49 cidades do mundo, sendo 12 brasileiras, grupo seleto que pode incluir Penedo a partir deste ano.

Texto e Fotos: Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo