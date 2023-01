Penedo é 1º lugar no Previne Brasil entre municípios de médio porte de Alagoas

Secom PMP

A prioridade do governo Ronaldo Lopes para atender a população de Penedo da melhor maneira é comprovada por avaliação do governo federal. O município começa 2023 no topo do Previne Brasil entre todos de Alagoas com população de 50.000 a 100 mil habitantes.

O avanço nos sete indicadores do programa criado em 2019 pelo Ministério da Saúde está no resultado da avaliação do último quadrimestre de 2022. Na soma geral, o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde alcançou a nota 9,7.

“Esse é o resultado do nosso comprometimento com as pessoas que mais precisam do poder público. Quando assumi a gestão da Prefeitura de Penedo foi para atender o nosso povo mais carente e estamos trabalhando para melhorar cada vez mais”, diz Ronaldo Lopes, parabenizando o empenho dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

O trabalho feito no dia a dia na rede básica resulta nos avanços atestados no Previne Brasil. As gestantes têm acesso a, pelo menos, seis consultas durante o pré-natal, e ainda, no mínimo, uma consulta odontológica a cada 3 meses.

A saúde da mulher tem peso importante na rotina avaliada a cada quatro meses pelo Ministério da Saúde, inclusive no quesito exames de citologia, HIV e sífilis. A prevenção e o controle de doenças como diabetes e hipertensão para a população em geral são outros aspectos analisados.

O Previne Brasil também avalia o desempenho dos municípios na cobertura vacinal contra a poliomielite e aplicação da tetravalente, fundamental na proteção às crianças contra sarampo, caxumba, coqueluche e catapora.

“Os avanços que conseguimos com o Prefeito Ronaldo Lopes são fruto de trabalho conjunto das nossas equipes, todas empenhadas em ofertar o melhor serviço á população. Tudo isso gera satisfação pelos resultados alcançados, ao tempo em que nos sentimos mais motivadas a continuar com o mesmo empenho para continuar sempre avançando”, destaca Waninna Mendonça, gestora da SEMS Penedo.