Penedo Pod entrevista o Secretário de Educação Luciano Lucena

Secom PMP

Na próxima terça-feira, 17, o podcast Penedo Pod irá receber o Secretário Municipal de Educação, Luciano Barros Lucena.

O bate-papo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Prefeitura de Penedo a partir das 17 horas vai apresentar temas como rateio do Fundeb.

O pagamento para o pessoal da Educação no valor de R$ 15.000.00,00 (quinze milhões e quatrocentos mil reais) foi anunciado nesta quinta, 12, pelo Prefeito Ronaldo Lopes e será quase o triplo do ano passado.

Além do Fundeb, assuntos como o planejamento do ano letivo 2023 e matrículas na Semed serão pautas abordadas no Penedo Pod.

O podcast foi agregado aos canais da Secretaria Municipal da Comunicação (Secom) para uma melhor interação com a população.