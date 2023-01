Penedo recebe novos investimentos do Programa Fortalece Alagoas

Secom PMP

O maior programa de aquisição de veículos e equipamentos realizado pelo governo estadual gera novos benefícios para o povo de Penedo. Nesta quinta-feira, 26, o Programa Fortalece Alagoas reforçou os trabalhos da administração Ronaldo Lopes.

Os investimentos iniciados por Renan Filho seguem a todo vapor com Paulo Dantas, parceiros da população penedense beneficiada com mais um caminhão compactador de lixo e um carro-pipa.

Os novos veículos da frota municipal serão utilizados nas ações de rotina da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), principal executora de obras realizadas por Ronaldo Lopes, e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH).

O caminhão compactador irá ampliar o recolhimento diário de lixo doméstico, com um novo horário noturno para atender os pontos mais críticos, conforme informou o engenheiro Ivo Costa, gestor da SEMSP.

O carro-pipa também é fundamental para a manutenção das estradas vicinais – cuidadas como nunca se fez na história de Penedo -, e serviços de terraplanagem, assim como na rotina da SEMARH em relação às praças e canteiros da cidade.

“Tudo o que acontece de bom em nosso município é fruto do trabalho de todos nós, do secretariado da nossa administração, vocês servidores, e também do apoio que temos de Renan Filho, do Paulo Dantas e dos vereadores. Penedo vem se destacando em vários setores e vamos melhorar ainda mais ”, afirma Ronaldo Lopes.

O prefeito de Penedo também entregou nesta quinta, 26, um veículo e equipamentos de informática para o Conselho Municipal do Idoso.

Dos 17 municípios do estado habilitados em edital do governo federal, Penedo foi um dos cinco contemplados com equipamentos porque o colegiado local é atuante e ativo na proteção à pessoa idosa, graças ao apoio do gestor com apenas dois anos de mandato e muita obras realizadas.

