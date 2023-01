PepsiCo anuncia novas vagas de estágio por meio do seu programa, intitulado First Gen. Ao todo são oferecidas quase 50 postos para estudantes do ensino superior com disponibilidade para atuar nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Paraná.

Para participar do processo seletivo, é preciso estar cursando o último ou penúltimo ano de graduação, com formação prevista para janeiro de 2024 ou janeiro de 2025 e morar nas cidades de São Paulo (SP), Sorocaba (SP), Itu (SP), Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Rio de Janeiro (RJ), Jaboatão dos Guararapes (PE), Petrolina (PE) ou Belo Horizonte (MG).

A empresa reforça que possui um compromisso com a diversidade e inclusão, de modo que não haverá restrições de universidade, gênero, raça, idade ou nível de conhecimento de inglês dos candidatos.

Os contratados serão alocados nas áreas de Recursos Humanos, Vendas, Operações, Pesquisa e Desenvolvimento e Finanças.

Eles receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, como acesso a plataforma de idiomas totalmente gratuita, vale refeição ou acesso ao restaurante, transporte flexível (vale transporte, estacionamento ou cartão mobilidade), seguro de vida e auxílio funeral. Além disso, a empresa oferece assistência médica, telemedicina, assistência odontológica, convênio farmácia e acesso ao gympass, bem como horários flexíveis ou opção de trabalhar quatro dias da semana presencialmente e um dia de home office.

Como se candidatar

Os estudantes interessados deverão acessar a página do programa First Gen para obter mais detalhes e cadastrar o currículo. As inscrições vão até o dia 16 de fevereiro e o processo seletivo será 100% online, com uma jornada gamificada que prevê fases imersivas para que os candidatos conheçam mais sobre a empresa.