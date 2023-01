perdeu a senha do aplicativo? Veja como recuperá-la

Um problema que costuma acontecer com milhares de usuários da internet é o esquecimento de senhas. Quem nunca escolheu palavras ou números para compor uma senha e, depois de algum tempo, esqueceu os caracteres?

Embora isso aconteça com bastante frequência, muita gente ainda tem dificuldade em recuperar senha de diversos sites e aplicativos. Um destes apps, utilizado por milhões de brasileiros todos os meses, é o Caixa Tem. E, quando esquecem a senha, muitos usuários ficam desesperados, sem saber o que fazer.

Se você está nessa situação, achando que a perda da senha é o fim do mundo, fique tranquilo. Em suma, o aplicativo do Caixa Tem informa passos simples para recuperar a senha e evitar dores de cabeça indesejadas a muita gente.

Aliás, o app oferece diversas utilidades para os brasileiros, principalmente aqueles de renda mais baixa, beneficiados por programas sociais. A saber, é através do Caixa Tem que as pessoas podem movimentar os valores pagos pelo Bolsa Família e pelo vale-gás nacional, por exemplo. Isso sem contar que os usuários também podem pagar contas e pedir empréstimos.

Veja o passo a passo para recuperar a senha do Caixa Tem

Em suma, a maneira de utilizar o Caixa Tem é bastante simples e prática. No entanto, a perda da senha de acesso pode dificultar a vida de quem não utiliza tanto assim a internet e o aplicativo e não sabe como recuperá-la.

Seja como for, há passos simples para que o usuário tenha a sua senha de volta para poderem acessar novamente o Caixa Tem. Para isso, as pessoas só precisarão seguir as instruções do app.

A propósito, veja abaixo o passo a passo para recuperar a senha e voltar a utilizar o Caixa Tem:

Informe o seu CPF;

Clique em “Próximo”;

No campo de senha, toque em “Recuperar senha”;

Digite novamente o seu CPF;

Clique em “Continuar”.

Em síntese, o usuário que seguir todos os passos citados acima receberá um aviso do aplicativo, informando que as instruções de recuperação da senha foram enviadas para o e-mail cadastrado.

Após isso, ele deverá acessar o endereço eletrônico cadastrado, abrir a mensagem do Caixa Tem e clicar no link da mensagem para trocar a senha. Basta clicar em “Link para redefinir credenciais”, enviado pelo app para o seu endereço eletrônico, para ser direcionado a uma nova tela.

Na nova guia, a pessoa deverá digitar uma nova senha. Em seguida, o site pede a confirmação da nova senha e, ao clicar em “Continuar”, o processo terá sido validado. Aliás, para que isso não aconteça de novo, o usuário poderá guardar a nova senha em algum lugar seguro para não esquecê-la outra vez, anotando em algum papel.

O que fazer quando não lembrar do e-mail cadastrado?

O aplicativo do Caixa Tem passa com bastante clareza as instruções para recuperar a senha. As informações são objetivas para evitar que os usuários tenham dúvidas ao longo do processo de recuperação da senha.

No entanto, o problema será maior caso a pessoa não lembre qual foi o e-mail cadastrado. Outro grande problema é não se recordar da senha deste e-mail, ficando impossibilitado de acessá-lo.

Em síntese, o aplicativo enviará as instruções de recuperação da senha para o e-mail cadastrado. Aliás, quando os usuários se cadastrarem em qualquer site ou aplicativo, é importante que guardem todos os dados necessários que permite o acesso aos serviços dos mesmos.

Nas hipóteses da pessoa não ter mais acesso ao e-mail cadastrado no Caixa Tem, a situação será bastante complicada. Isso porque a definição de uma nova senha só será possível através do link que o aplicativo enviará para o endereço eletrônico.

Assim, caso a pessoa não consiga acessar o e-mail para clicar no link e redefinir a senha, deverá se encaminhar a uma agência da Caixa Econômica. Essa será a única forma de conseguir voltar a utilizar os serviços do aplicativo.

A recuperação da senha é muito importante, pois o Caixa Tem permite a realização de pagamentos de contas e boletos. Além disso, o usuário também pode fazer transferências pelo Caixa Tem, inclusive via Pix, para outras instituições financeiras.

Por fim, o app ainda permite a solicitação de linhas de crédito, com empréstimos que podem chegar a até R$ 4,5 mil.