Perini confirma fechamento de unidades em três shoppings

Foto: Divulgação

A Perini confirmou, nesta sexta-feira (6), o fechamento de três unidades da delicatessen localizadas nos shoppings Bahia, Salvador e Paralela, na capital baiana.

Por nota, a assessoria da delicatessen informou que a decisão está alinhada à estratégia de reposicionamento da marca.

De acordo com a Perini, parte da equipe será transferida para outras unidades da rede na capital baiana, localizadas nos bairros da Graça, Pituba e Costa Azul, bem como as da Avenida Vasco da Gama e do Shopping Barra.

A primeira loja da Perini foi fundada em Salvador em 1964. Em 2021, a unidade, localizada na Barra, encerrou as atividades. Desde 2010, o grupo Cencosud é proprietário da rede.

