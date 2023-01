Período de inscrição do Celpe-Bras 2023 será de 13 a 24 de fevereiro

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou portaria com as principais datas para as duas edições do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) 2023.

De acordo com o cronograma divulgado pelo órgão, as inscrições para a 1ª edição deste ano serão recebidas no período de 13 a 24 de fevereiro. A aplicação do exame está marcada para os dias 25, 26 e 27 de abril. Os resultados serão divulgados em 30 de junho.

Já o período de inscrição para a 2ª edição do Celpe-Bras 2023 será do dia 7 ao dia 18 de agosto de 2023. O exame será realizado no período de 24 a 26 de outubro. Já a divulgação dos resultados, com os desempenhos dos participantes nas provas, está prevista para o dia 15 de dezembro de 2023.

A data de publicação dos editais do Celpe-Bras 2022 ainda não foi informada pelo Inep. O órgão deve definir e divulgar a data posteriormente. No edital, a autarquia vinculada ao MEC informará as regras e procedimentos do exame, como, por exemplo, as orientações para realizar as inscrições e o valor da taxa de inscrição.

Sobre o Celpe-Bras

O Celpe-Bras é um exame que certifica a proficiência da Língua Portuguesa para estrangeiros. Nesse sentido, o exame se fundamenta na ideia de proficiência como uso adequado da língua para desempenhar atividades no mundo.

Na prova, o Inep avalia a qualidade do desempenho do participante de acordo com o seu nível, com base em aspectos textuais e discursivos. Os principais aspectos discursivos observados no exame são: contexto, propósito e interlocutores envolvidos na interação. As provas do Celpe-Bras contam com Parte Escrita e Parte Oral.

Veja a portaria na íntegra.

