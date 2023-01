Périssé, DG e Kalimann na edição 2023; veja

Foto: Reprodução/ Instagram

Os nomes do elenco da nova temporada do ‘Dança dos Famosos’ já começaram a ventilar. De acordo com informações do jornal EXTRA, Rafa Kalimann, Heloísa Périssé e Douglas Silva são três dos participantes do quadro do ‘Domingão’ comandado por Luciano Huck.

Segundo a publicação, os três nomes são queridos pela produção da TV Globo e estão sem muitas demandas no momento. Rafa vai estrear nas telinhas com um papel na novela ‘Vai na Fé’, já Helô e DG finalizaram suas respectivas gravações em ‘Cine Holliúdy’ e ‘Todas as Flores’.

A última edição teve como júri técnico os bailarinos Ana Botafogo, Zebrinha e Carlinhos de Jesus. A atriz Vitória Strada foi a grande campeã.

