Há 114 anos, a Pernambucanas é responsável por evoluir as famílias brasileiras. Trata-se de uma empresa 100% nacional que através de muitos trabalho duro e dedicação conquistou o seu lugar no mercado de trabalho e atualmente é uma das maiores redes varejistas do país. Neste momento, a companhia disponibiliza novas vagas de empregos em várias regiões do Brasil. Confira, a seguir, os trabalhos disponíveis.

Pernambucanas divulga novas vagas de emprego pelo país

A Pernambucanas busca entregar um atendimento humanizado e prioriza o respeito e uma relação de confiança com seus clientes. Atualmente são mais de 16 mil pessoas que formam sua equipe e que juntos, atuam arduamente para o sucesso da companhia.

A empresa busca por pessoas que se identificam com a mesma e atuam com muito amor e dedicação. Confira, as seguir, as vagas disponíveis, os locais de atuação e tudo sobre o processo seletivo

Asse. de Vendas – Rio de Janeiro;

Anls de DHO Sr – São Paulo;

Asse. de Novas Categorias – Uberaba/MG;

Anls de DHO Pleno – São Paulo;

Auxiliar Adm – São Paulo;

Operador de Cxa – Cuiabá/MT;

Coord de Medicina do Trab. – São Paulo;

Asse. de Jornada Intermit. – Minas Gerais;

Manobrista – Aracariguama/SP;

Vendedor (setor eletrônicos) – Curitiba/PR;

Estágio no setor de Engenharia – São Paulo;

Fiscal de Loja – Mato Grosso;

Aux. de Manutenção Mecânica – Brasil.

Como se candidatar

Para concorrer a seleção de candidatos, os interessados devem realizar a sua inscrição através do site 123 empregos.

