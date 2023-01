PÉSSIMA NOTÍCIA para quem deseja tirar sua CNH em 2023

Quem está pensando em tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) neste ano deve preparar o bolso. Isso porque, os valores da documentação estão mais caros, considerando o reajuste anual. Além disso, é importante ressaltar a taxação que varia de Estado para Estado.

Exemplos: em São Paulo, as taxas do Detran somam R$ 463,24, enquanto em Minas Gerais, o valor das alíquotas é de R$ 716,33. Já o Rio de Janeiro, tem uma taxa única para o mesmo serviço no valor de R$ 366,48. No entanto, junto a esses valores ainda é preciso adicionar outros gastos.

Os Centros de Formação de Condutores (autoescolas) também cobram pelas aulas teóricas e práticas. Outras taxas também não podem ser ignoradas, como aulas em simulador (categoria B), que custam em torno de R$ 70 por aula. Veja uma estimativa dos valores para tirar a CNH em 2023.

Valores para tirar a CNH em 2023

Para deixar mais claro como essa cobrança funciona, confira o cenário encontrado no estado de São Paulo. No Estado, as taxas do Detran-SP são de R$ 463,24, no total, distribuídas da seguinte forma:

Taxa do exame médico: R$ 113,06 (pago diretamente ao médico indicado); Taxa da avaliação psicológica: R$ 131,90 (pago diretamente ao psicólogo indicado); Aulas teóricas: consultar a autoescola (pagar à empresa); Taxa de exame teórico: R$ 47,11; Aulas práticas: consultar a autoescola (pagar à empresa); Taxa de exame prático: R$ 47,11; Taxa de emissão e envio da Permissão para Dirigir pelo correio: R$ 124,06.

Lembrando que não há um valor padrão, uma vez que o total a ser gasto vai depender das taxas estaduais do Detran, assim como dos preços cobrados pelas autoescolas.

CNH de graça

Se você não tem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) saiba que é possível obtê-la de graça em 2023. Isso porque, alguns estados brasileiros oferecem a CNH Social a população. A oportunidade é única para quem não tem condições de pagar pelo documento.

A iniciativa é destinada aos cidadãos de baixa renda que desejam ter acesso a carteira de motorista nas categorias A (moto) e B (carro) de forma 100% gratuita. Fica a critério de cada estado definir o cronograma para inscrição e demais etapas do programa.

Todos os anos, o valor da CNH é atualizado, e neste ano não será diferente. Normalmente, o reajuste sempre eleva a quantia necessária para tirar a habilitação, tonando o direito de conduzir um carro ou uma moto cada vez mais inacessível ao cidadão de baixa renda.

Segundo as informações, o valor previsto para tirar a habilitação nas categorias A e B (carro e moto, respectivamente) é superior a R$ 4 mil. Desse total, cerca de R$ 2.330 é para a carteira na categoria A, e R$ 2.336 para o documento na categoria B.

Abaixo, confira os critérios principais para participar da CNH Social em 2023:

Ser aluno de rede pública – no caso da modalidade para estudantes;

Estar desempregado há mais de um ano;

Ter inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) ;

; Ter 18 anos ou mais;

Saber ler e escrever;

Ter renda familiar mensal de até dois salários mínimos;

Ser beneficiário de algum programa social.