Pessoa morre e outras 2 ficam feridas em colisão na Bahia

Foto: Reprodução / TV Bahia

Uma pessoa morreu e outras duas ficam feridas, na segunda-feira (23), após um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão na BR-242, trecho da Serra da Mangabeira, localizado próximo a cidade de Oliveira dos Brejinhos, no oeste da Bahia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal e da TV Bahia, o motorista da carreta perdeu o controle e invadiu a pista contrária. A colisão foi frontal com o caminhão e os dois veículos pegaram fogo.

Uma criança que estava na carreta, identificada como Alecsandra Sophia Gonçalves Torres, de 4 anos, desapareceu após o acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas pela criança.

Segundo a PRF, a menina estava acompanhada de um casal de tios. Os três retornavam de Salvador para a cidade de Barreiras, onde moram. O homem sofreu ferimentos leves e a mulher ficou gravemente ferida. Não há informações para qual hospital foram levados, nem atualizações sobre o estado de saúde deles.

O motorista do caminhão não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente, antes mesmo da chegada dos socorristas. A identidade dele não foi divulgada. Ainda conforme a PRF, a BR-242 está liberada. Entretanto, a carreta segue virada às margens da via, e só poderá ser desvirada depois do resfriamento. O caso será investigado pela Polícia Civil.

