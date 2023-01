Pessoas DESTE grupo devem ter CUIDADO com a ingestão de café

Ter cuidado com a ingestão de café é muito importante para não se deparar com os malefícios que o excesso da bebida pode provocar em nosso organismo. Afinal, embora seja uma bebida saborosa e que faça parte da vida da grande maioria das pessoas, isso não quer dizer que ela esteja isenta de provocar efeitos ruins. Por isso, neste conteúdo nós apresentamos algumas informações importantes sobre o café e um de seus principais componentes: a cafeína.

Cuidado com a ingestão de café: Quem deve cuidar?

Pessoas com diagnóstico de ansiedade ou com muitos sintomas ansiosos devem ter cuidado com a ingestão de café. Isso porque a cafeína, quando ingerida em excesso, pode provocar ainda mais ansiedade, inquietação, sensações de aperto no peito, e assim por diante.

Como a bebida é estimulante, o seu excesso pode, de fato, estimular demais o organismo, o que pode se tornar um problema no longo prazo. Portanto, se você tem o costume de consumir muito café ao longo do dia, talvez seja o momento de rever este hábito.

Inclusive, pratique o autoconhecimento e comece a avaliar como você se sente ao longo do dia: tem se sentido muito ansioso? As crises de ansiedade são recorrentes? O quanto isso tem relação com a sua ingestão diária de café?

Esses questionamentos podem ajudá-lo a detectar o problema e, assim, pensar em alternativas para minimizar o consumo. Além disso, se você se sente “viciado” (mesmo que psicologicamente) no café, vale conversar com um profissional da saúde para pensar em medidas alternativas.

Afinal, quanto mais café bebemos, mais podemos querer beber. Isso porque o seu efeito de provocar bem-estar e energia é momentâneo e, mais tarde, passará, fazendo com que desejemos mais e mais cafeína. Fique de olho, pois isso pode estar tornando os seus dias mais ansiosos.

O que acontece quando tomamos café demais?

Quando tomamos café demais, estamos enviando muita cafeína para o nosso organismo, estimulando o nosso Sistema Nervoso Central. Embora inicialmente esse estímulo possa parecer apenas relacionado com a nossa energia e disposição para atividades, com o passar do tempo pode se transformar em uma inquietação, angústia, ansiedade, sensação de descontrole, e assim por diante.

Além disso, quando não colocamos em prática o cuidado com a ingestão de café, podemos vivenciar situações como:

Crises de arritmia, fazendo com que o coração bata mais acelerado.

Nervosismo intenso, resultando em problemas no trabalho e no dia a dia de forma geral.

Insônia, capaz de atrapalhar a rotina da pessoa e fazer com que ela se sinta cada vez mais fadigada – bebendo mais café por isso e criando um ciclo vicioso.

Perceba que o excesso de café pode fazer muito mal, especialmente para aquelas pessoas que, por diversos motivos, podem ser mais ansiosas e inquietas. Por isso, conversar com o seu nutricionista para encontrar um melhor equilíbrio na hora de beber café é crucial. Dessa maneira, você evita os efeitos colaterais e protege ainda mais a sua saúde. Cuide-se!

