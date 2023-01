‘Pessoas serão encontradas e punidas’, diz Lula ao decretar intervenção federal

Foto: Reprodução/TV Globo

O presidente Luiz Inácio Lula Da Silva fez um pronunciamento no final da tarde deste domingo (8), onde condenou as invasões aos prédios dos Três Poderes, garantiu que as pessoas envolvidas serão punidas e decretou intervenção federal do Distrito Federal.

“Aquelas pessoas que nós chamamos de fascistas, invadiram a sede do Governo, invadiram a sede do Congresso Nacional e invadiram a Suprema Corte como verdadeiros vândalos, destruindo o que encontraram pela frente”, iniciou.

“Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer pra vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontrada e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia garante o direito de liberdade e garante o direito de livre comunicação, livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as Instituições que foram criadas para defender a democracia”, continuou o presidente Lula.

O político ainda disse que a invasão foi algo “nunca feito na história desse país” e lembrou a tortura sofrida pela esquerda durante a ditadura militar: “Teve gente torturada, teve gente morta, teve gente desaparecida e nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda invadindo o Congresso Nacional , a Suprema Corte e o Palácio do Planalto, não existe precedentes”.

Lula ainda falou sobre “descobrir financiadores desses vândalos” e que “todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, antidemocrático e de vândalos e fascistas’.

Com ajuda da esposa Janja, o presidente ainda leu decreto que assinou após o pronunciamento onde decretou intervenção federal do Distrito Federal.

