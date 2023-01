O PicPay é uma opção de carteira digital que pode auxiliar o cliente na organização financeira através de um planejamento eficiente.

PicPay: conheça funcionalidades para o seu planejamento financeiro

A carteira digital do PicPay possui várias funcionalidades que permitem que o cliente organize suas finanças pessoais de maneira objetiva e organizada. Através da área “Minhas Finanças” do aplicativo PicPay, por exemplo, o cliente pode conectar suas contas bancárias e seus cartões de crédito, facilitando a usabilidade dessas funções.

Conexão de contas

Sendo assim, de acordo com informações oficiais da instituição, é possível que o cliente conecte suas contas, obtendo extratos completos e unificados dos seus gastos. Além disso, o app permite que separe seus gastos por categoria e filtre as movimentações financeiras.

Certamente, essas funções são fundamentais para a elaboração de um planejamento financeiro pessoal. Por isso, esse controle é 100% automático e ajuda na sua organização, bem como na visualização de taxas. O PicPay informa que a conexão das contas de outras instituições pode ocorrer por meio do Open Finance.

Parcelamento de contas

Além da centralização de gastos e da visualização objetiva de seus custos, o PicPay também pode auxiliar no seu plano de finanças através de outros processos. Por exemplo, é possível parcelar suas contas por meio do PicPay em até 12 vezes. O mesmo tipo de parcelamento pode ocorrer através do seu cartão de crédito, sendo assim, é possível parcelar boletos e deixar suas contas em dia.

Transparência sobre as taxas de juros

Ao solicitar esse tipo de parcelamento, o cliente visualiza na tela do PicPay o valor final da transação, sendo uma forma de analisar a viabilidade da efetivação, considerando juros. Por isso, o PicPay é mais do que uma carteira eletrônica, sendo uma forma de planejar financeiramente o seu fluxo mensal.

Pagamento via contactless e QR Code

Além das funções relacionadas ao seu controle financeiro e das possibilidades de parcelamento, o PicPay também possui o cartão de crédito PicPay Card, que permite realizar pagamentos via QR Code ou por aproximação.

Cashback

Além disso, ao utilizar o cartão nas funções crédito e débito, o cliente pode obter 5% de cashback, com limite de R$ 5.000, considerando a data desta publicação, já que os programas de cashback são passíveis de alterações.

Por isso, abrir uma conta digital no PicPay e utilizar as opções de controle pode ser viável dentro de um planejamento financeiro. Por fim, caso tenha dúvidas, entre em contato diretamente com a instituição por meio do aplicativo PicPay.