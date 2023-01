PicPay está com vagas de emprego abertas; veja como se candidatar

O PicPay está com vagas de emprego abertas! É uma ótima oportunidade para quem tem interesse em trabalhar na área de tecnologia financeira.

Segundo as informações, as vagas são para trabalhar nos escritórios localizados em São Paulo (SP) e em Vitória (ES). No entanto, muitas oportunidades são para home office.

Quais vagas estão disponíveis?

As vagas estão disponíveis para diversos setores da empresa, como:

Dados;

Operações;

Produto;

Administrativo;

Desenvolvimento;

Design;

Agilidade;

Qualidade de Software;

Devops.

Salário e benefícios

Vale ressaltar que o salário do PicPay é compatível com o mercado do seguimento, podendo variar entre os perfis Júnior, Pleno ou Sênior. Desse modo, a média salarial varia conforme a experiência e nível de conhecimento dos candidatos.

No que se refere ao benefícios, além do salário mensal, é possível receber:

Cartão de crédito, com saldo de alimentação/refeição ou mobilidade;

Assistência médica e odontológica;

Seguro de vida;

PicPay Acolhe – programa para apoio jurídico, psicológico, social e financeiro;

Gympass – plataforma de bem-estar;

Licença maternidade e paternidade.

Como se inscrever

A inscrição é feita pela internet em simples passos. Veja o tutorial a seguir:

Acesse o Portal de Carreiras PicPay; Depois, clique no botão azul escrito “Vagas PicPay”; Para encontrar a vaga desejada, antes, selecione a cidade que quer trabalhar e opte pela modalidade remoto; Outra maneira é clicando no ícone da lupa. Na ocasião, digite o nome do cargo pretendido; Após encontrar a vaga desejada, clique sobre o nome do cargo, leia as especificações do trabalho e os requisitos solicitados; Por fim, clique em “Candidatar-se agora”, digite seus dados e anexe seu currículo.

Pagamento da fatura do cartão de crédito PicPay

O cartão de crédito do PicPay é muito utilizado pelos brasileiros. Como qualquer outro, a fatura mensal deve ser paga na data de vencimento. No entanto, pode ocorrer que mesmo quitando a dívida, o limite da ferramenta não seja liberado imediatamente.

Na prática, o pagamento da fatura do cartão do PicPay pode ser realizado de três maneiras, cada uma com diferentes prazos de compensação. A quitação por boleto, por exemplo, demora até 3 dias úteis para ser efetuada.

O pagamento por PIX, ou com saldo da carteira digital, tem um prazo de um dia útil. Desse modo, o limite é restabelecido mediante ao pagamento da fatura, que tem seu prazo de compensação. Logo, não há motivos para se preocupar, basta aguardar o prazo determinado.

Parcelamento de boleto com o cartão de crédito PicPay

O cliente do PicPay também tem a opção de parcelar o pagamento de um boleto. Mas, para isso o procedimento deve ser feito com o cartão de crédito da instituição.

Com relação ao que pode ser parcelado, não existe uma determinação, sendo assim, o usuário pode optar pelo parcelamento da cobrança que desejar pelo aplicativo da carteira digital.

Assim, para parcelar um boleto com o cartão de crédito do PicPay, basta:

Abrir o aplicativo do PicPay (disponível para Android e iOS); Tocar na opção “Pagar conta” Escolher se quer digitar o código ou escanear o boleto; Digitar em quantas parcelas o boleto bancário será parcelado; e Confirmar a operação para finalizar o parcelamento.