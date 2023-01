O PicPay é uma ferramenta de pagamentos bastante conhecida no Brasil, visto que trata-se de uma carteira digital que possui diversas funcionalidades para otimizar o fluxo financeiro do cliente.

PicPay: mais que uma carteira digital

Lançada em 2012, a fintech PicPay foi desenvolvida com o objetivo de melhorar o setor financeiro, através de novas soluções. Contudo, o PicPay não é um banco virtual e sim uma carteira digital, que funciona como um correspondente bancário.

Transferências e pagamentos

Em suma, a diferença é que a carteira digital possui a objetividade de facilitar transferências de valores e pagamentos, na prática, o PicPay é um aplicativo de soluções financeiras, permitindo atualmente muitas transações e controles financeiros, além de integrar informações bancárias e de cartões de crédito de forma centralizada.

Opção para PF e PJ

A fintech não cobra nenhum tipo de juros ou taxas para contas pessoais, limitando o valor do recebimento por mês. Contudo, existe a versão Pro, que é voltada para uso comercial e que cobra um percentual do recebimento, sem nenhum limite referente ao valor recebido.

Como realizar depósitos

Para enviar dinheiro para sua carteira digital é possível realizar transferências ou pagar um boleto. Assim sendo, é possível colocar crédito na sua carteira virtual e realizar pagamentos de diversos serviços de forma digital. Além disso, o PicPay tem a funcionalidade de pagamento por código QR Code e contactless, que são opções utilizadas pelos clientes de forma constante na atualidade.

Diversas funções através do app

Não menos importante, o PicPay permite o envio de valores para máquinas da Cielo através da QR Code, bem como é possível colocar créditos diretamente em bilhetes de transporte público e recarregar celulares. A funcionalidade da carteira digital para enviar dinheiro aos seus contatos também é bastante atrativa.

Open Finance

A centralização de dados referentes às contas bancárias e aos cartões e crédito ocorre por meio do Open Finance, sendo uma autorização do cliente para que os dados bancários estejam centralizados, juntamente com os dados de cartão de crédito; o que pode ser bastante útil para comprovar renda em financiamentos, bem como para realizar um planejamento financeiro pessoal.

Parcelamentos e juros

Certamente o PicPay, assim como muitas carteiras digitais, facilita bastante a rotina do cliente. Além disso, a fintech permite o pagamento de boletos de forma parcelada, com o valor dos juros informado no momento da transação; o que pode ser uma forma de analisar a vantagem do parcelamento dentro de um processo planejado.