PicPay oferece opção de parcelamento para o IPVA 2023

Com o início do ano também surgem vários impostos para pagar, e entre eles está o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). No entanto, para este ano, o PicPay está disponibilizando pagamentos e parcelamentos simplificados via cartão de crédito.

Através do PicPay, o contribuinte consegue realizar o pagamento do IPVA parcelado em até 12 vezes com juros por meio do cartão de crédito. No entanto, para parcelar o imposto pelo PicPay é necessário pagar a taxa do cartão e também a taxa do parcelamento.

Com uma simulação feita pelo aplicativo do PicPay é possível ter uma ideia dessas taxas. Para um IPVA de R$ 1.956,49, por exemplo, a taxa do cartão seria de R$ 97,63, e a taxa de parcelamento seria de R4 647,57, para um parcelamento realizado em 12 vezes.

Além disso, para pagar através do PicPay é necessário informar a placa do veículo, e ir na opção “Multas e IPVA” que aparece no aplicativo. Através dessa opção é possível conferir informações sobre o IPVA, DPVAT e multas municipais ou estaduais.

Sobre o IPVA

O IPVA deve ser pago todos os anos para quem possui veículos, para que o Detran possa liberar esses veículos para circular pelo país. O IPVA vencido não traz penalidades administrativas para o proprietário do veículo, mas quando não se paga esse imposto o veículo não pode ser licenciado.

Dessa forma, andar com o veículo não licenciado pode gerar uma multa de natureza gravíssima. O condutor perde 7 pontos em sua carteira de motorista, assim como deve pagar uma multa de R$ 293,47.

O IPVA é um imposto estadual, ou seja, a alíquota cobrada em cada estado do país é diferente, podendo atingir até 4% do valor total do veículo. O pagamento do imposto pode ser feito à vista ou parcelado diretamente pela Secretaria da Fazenda.

Além disso, o IPVA tem como seu objetivo apenas arrecadar dinheiro, sendo cobrado apenas de veículos que circulam em terra. Sendo assim, o imposto não tem relação com a situação das ruas ou estradas, como muitos pensam, ele é apenas de uso fiscal.

Como consultar o IPVA pelo PicPay

Os estados brasileiros organizam um calendário de pagamento para o IPVA 2023, geralmente utilizando o número final da placa do veículo. Dessa forma, é importante realizar a consulta sobre o IPVA e pagar o mais cedo possível. Confira a seguir como realizar a consulta e pagamento do IPVA pelo PicPay:

Primeiro, abra o aplicativo do PicPay pelo celular (disponível para Android e iOS);

Na página inicial, vá até a opção “Multas e IPVA” e clique;

Informe a placa do veículo desejado;

Escolha quais débitos deseja pagar (entre multas e o IPVA);

Pague da forma que desejar, seja com o saldo da carteira, à vista no cartão de crédito ou parcelado.

Seguindo esses passos simples é possível pagar o IPVA através do PicPay, inclusive parcelado pelo cartão de crédito. Lembrando que este é imposto deve ser pago até a data de licenciamento do veículo.