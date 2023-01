De acordo com informações oficiais do PicPay, o aplicativo de pagamentos possui a objetividade de melhorar o fluxo financeiro através dos pagamentos online, facilitando a administração das finanças pessoais do cliente.

PicPay Pro: opção para a pessoa física vender sem pagar aluguel de maquininha

O PicPay explica que a modalidade PicPay Pro existe dentro do próprio aplicativo e é voltada para profissionais liberais. Sendo assim, é um meio importante para o recebimento de pagamentos à vista ou parcelados, sem pagar aluguel de maquininha. Já o aplicativo PicPay Empresas é voltado para pessoas jurídicas, portanto, é uma solução voltada para os microempreendedores e para pequenas e médias empresas.

Como ativar a função Pro do PicPay?

Caso queira ativar a função Pró do seu aplicativo PicPay, deve seguir os seguintes passos:

Toque no seu perfil dentro do aplicativo PicPay, selecionando a opção “para o meu negócio”, por conseguinte, selecione “vender com PicPay”.

Posteriormente, deve selecionar a opção “vender com CPF” e “quero ser Pro”.

O aplicativo é intuitivo e poderá concluir a ativação de forma simples, após conferir as condições, basta aguardar a aprovação.

Sobre a taxa cobrada do cliente Pro

O PicPay destaca que não existe nenhum tipo de mensalidade ou aluguel para a opção Pro. O que é cobrado é o valor referente a uma taxa descontada do valor da venda, ou seja o cliente PicPay Pro só irá pagar a taxa se a venda for finalizada.

No momento desta publicação, essa taxa é de 4,29%. Por ser uma modalidade dentro do aplicativo da fintech, o PicPay Pro não requer que baixe um novo aplicativo, basta administrar suas finanças e as suas vendas em um único app.

Venda sem limites e de forma parcelada

Além disso, é válido destacar que o PicPay não limita o valor de saldo da carteira do cliente. Para os usuários PicPay Pro, o valor cobrado é de 4,29% sobre os valores recebidos, assim é possível receber pagamentos de forma parcelada e sem limite de valor.

Uma ferramenta viável para o seu planejamento

Certamente, a opção PicPay Pro pode ser viável dentro de um processo planejado para quem está realizando vendas específicas, sem precisar de processos burocráticos. Sendo assim, essa é mais uma opção para considerar como um meio de cobranças de pagamentos dentro do seu fluxo financeiro pessoal. Lembrando que o PicPay possui várias ferramentas dentro do aplicativo para auxiliar o usuário nesse tipo de controle financeiro.