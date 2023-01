PicPay tem EMPREGOS remotos e na região de São Paulo

A PicPay nasceu com o objetivo de transformar o mundo tecnológico, tornando-o mais acessível para as pessoas. Para continuar entregando ótimos resultados para o mercado, novas oportunidades de empregos remotos em âmbito nacional foram anunciadas. Confira, a seguir.

PicPay abre oportunidades de empregos remotos e em São Paulo

A PicPay, fundada em 2012, é uma empresa do segmento tecnológico. O principal objetivo da companhia é transformar o mundo da tecnologia, tornando-o mais acessível e prático para as pessoas.

Os principais valores da rede são a humildade, determinação, disciplina, simplicidade e franqueza. A companhia acredita que essas características fazem a diferença em um ambiente de trabalho. Quer fazer parte da equipe? Confira, a seguir:

Agilista Especialista – São Paulo e Trabalho Remoto;

Analista de CRM PI – São Paulo;

Analista de Dados – São Paulo;

Analista de Growth – São Paulo;

Analista de Negócios – São Paulo;

Analista de Operações – São Paulo;

Analista de Produtos – São Paulo;

Cientista de Dados – Trabalho Remoto;

Cloud Security Engineer – Trabalho Remoto;

Coordenador (a) de Inteligência e Prevenção – São Paulo;

Especialista de Planejamento Financeiro – São Paulo;

Especialista de Qualidade de Software – São Paulo e Trabalho Remoto;

Especialista em Planejamento Financeiro – São Paulo.

Como se candidatar

A PicPay é uma empresa especializada em criar soluções para o mercado tecnológico. Fundada em 2012, essa rede tem um papel fundamental: transformar o mundo da tecnologia simplificado.

Através da simplicidade, confiança, humildade e determinação, a companhia faz a diferença. Quer fazer parte desta equipe? Acesse o site 123empregos e encontre mais informações sobre as vagas.

