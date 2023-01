Piovani revela que Scooby usou fotos nuas dela em processo

Foto: Reprodução/ Instagram

Luana Piovani está sendo processada pelo ex-marido, o surfista Pedro Scooby, na Justiça de Portugal. Em um desabafo publicado nas redes sociais, a atriz surpreendeu ao revelar o pai dos três filhos dela utilizou fotos dela nua na ação que move devido à exposição a respeito da postura do ex-BBB como pai.

Luana, que diz ter sido pega de surpresa com a atitude do ex-companheiro, afirma que o surfista que silenciar ela na web.

“Cheguei aqui no começo da semana e tinha um processo. O Pedro abriu um processo contra mim e marcou uma audiência na semana que vem. Ele está querendo me calar e eu entendo, porque queima muito o filme dele todas essas vezes que venho aqui contar todas as faltas que ele comete. Só que funciona, é por isso que eu faço. Como funcionou, eu falei que ele não tinha pago a pensão inteira, ele fez o que fez e depois pagou”.

A artista afirmou que se sentiu diminuída quanto mãe e constrangida ao ver as fotos íntimas anexadas ao processo.

“Ele me desmerece, ele me desqualifica como mulher e como mãe. Fiquei olhando o processo, várias gravações de áudios meu e do Dom, ‘cavucou’ mesmo, fez um negócio todo pensado. Mas aí vi umas fotos minhas nua no meio do processo, fiquei intrigada, não estava entendendo o que fotos nuas tinha a ver com o fato dele querer que eu me cale”.

No desabafo, Piovani ainda criticou a Justiça portuguesa, afirmando que Scooby processou na Europa por ser favorável a ele.

“Aqui em Portugal é um tribunal muito mais favorável a ele. Postei esta semana um caso de agressão em que a juíza deu o veredito que o agressor teria que levar a agredida para jantar. Só pra vocês entenderem porque ele abriu esse processo aqui, é mais fácil, o direito das mulheres são pouco defendidos. Se, por acaso eu parar de falar, vocês já sabem o motivo.”

