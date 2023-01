Pipefy recebe inscrições para programa de trainee

A Pipefy, plataforma de gerenciamento de projetos e automação de fluxos de trabalho, baseado no modelo SaaS, está recebendo inscrições para seu programa de trainee 2023. As chances são para recém-formados interessados em seguir carreira como Representantes de Vendas (SDR), Desenvolvedor de Software e Desenvolvedor de Infraestrutura de Dados.

Podem participar do programa, intitulado Young Guns, jovens talentos com conhecimento no Pacote Office e nas ferramentas Google e Note. Os profissionais deverão, ainda, estar interessados em acelerar suas carreiras e ter inglês fluente, além de conhecimento em lógica de programação e em gestão de segurança.

Segundo a empresa, o programa terá uma duração de dois anos, período no qual os trainees terão oportunidades de desenvolver suas habilidades técnicas e comportamentais, acompanhados por profissionais altamente qualificados. Os contratados poderão, ainda, participar ativamente de projetos estratégicos da empresa enquanto aceleram suas carreiras e, ao final do programa, eles poderão concorrer a uma carreira internacional.

Dentre os temas aprendidos durante o programa, destacam-se o desenvolvimento de técnica de vendas, gerenciamento de métricas, design patterns, qualidade de software, Ruby on Rails e TypeScript/React, pair programming, segurança em cloud, infraestrutura cloud, processos CI/CD e muitas outras habilidades.

A Pipefy oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, que incluem vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, horário flexível com uma carga horária de 40 horas por semana, auxílio home office, subsídio de mobília, assistência psicológica, parceria com o gympass, licença maternidade e paternidade com seis e três meses (respectivamente), auxílio para contratação de babá, auxílio para alimentação complementar, plano veterinário, day off no aniversário, licença em caso de casamento, licença para luto de pessoas, licença para luto de animais, auxílio educação continuada, consultoria financeira, Udemy e espaço de coworking.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo têm até o dia 31 de janeiro para efetivar sua candidatura por meio do site https://www.pipefy.com/pt-br/young-guns/. A seleção será dividida em etapas, que incluem dinâmica em grupo, desafio prático e entrevistas finais.