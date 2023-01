Piqué chorou após Shakira negar segunda chance, diz paparazzo

Foto: Reprodução/ Redes sociais

A história da separação conturbada de Piqué e Shakira ganhou mais um capítulo neste fim de semana, depois que uma entrevista do paparazzo Jordi Martin para uma TV espanhola repercutiu.

Na conversa, o profissional revelou que o jogador teria implorado por uma segunda chance com a cantora, que se manteve firme na decisão de terminar o casamento.

A conversa teria acontecido logo depois que Shakira descobriu a traição de Piqué com Clara Chía, e teria sido definitiva, com direito a um abraço longo entre os dois no final.

Segundo o paparazzo, a conversa teria envolvido ainda os advogados dos dois, com o objetivo de discutir a intenção de Shakira de deixar Barcelona e viajar com os filhos para Miami.

Ao longo de todo o encontro, a cantora teria mantido a frieza, sem se deixar sensibilizar pelas lágrimas do ex-marido.

De acordo com a fonte, Piqué estava até disposto a terminar com a atual namorada e pivô da separação, mas nem isso fez Shakira mudar de ideia.

A DR entre os dois teria tido “recriminações, mal-entendidos e posições conflitantes”, mas sem em nenhum momento evoluir para o barraco.

Não teria tido nem palavrão, afirmou Jordi. “Foi tudo muito civilizado considerando o quão difícil foi a negociação”, garantiu.

