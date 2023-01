A Piracanjuba está presente no mercado de trabalho há cerca de 67 anos e através de muito trabalho e dedicação, atualmente a companhia se tornou uma das marcas mais queridas entre os brasileiros. Nesta data, diversas vagas de empregos foram anunciadas em caráter nacional e para vários cargos do mercado. Confira, a seguir.

Piracanjuba abre novos EMPREGOS em várias regiões do Brasil

Com compromisso em entregar qualidade e amor em todas as suas atividades e produtos, a Piracanjuba conquistou o quarto lugar no ranking nacional de Laticínios e atualmente emprega mais de 3.000 trabalhadores.

Com o intuito de crescer cada dia mais e se tornar referência em tudo que faz, a empresa disponibilizou novas oportunidades de emprego para aqueles que estão em busca do seu crescimento profissional e desejam atuar de forma séria e proativa, visando bons resultados. Confira, a seguir, os cargos disponíveis.

Anls. de Logística Sr – Goiânia/GO;

Serviços Gerais – Itapejara d’Oeste/PR;

Coord Fiscal e Tribut. – Goiânia/GO:

Anls. de Projetos de Tecnologia da Informação – Remoto e Goiânia/GO;

Op de Máquinas – Governador Valadares/MG:

Engenheiro de Projetos Pleno – Goiás;

Anls. de Engenharia e Projetos Pleno (Engenharia Civil e Elétrica) – Goiás;

Estágio em Gestão de Pessoas – Bela Vista de Goiás/GO;

Auxiliar de Expedição – Governador de Valadares/MG;

Operador Concentrador – Nova Ramada/RS;

Superv. de Compra de Leite – Cascavel/PR.

Veja também: Bosch abre novos EMPREGOS em todo o Brasil; veja os cargos

Como se candidatar

Para se cadastrar nas vagas anunciadas pela Piracanjuba, basta realizar a inscrição através do site 123 empregos.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos.