A Piracanjuba, uma das marcas mais procurada entre a população brasileira, está contratando novas pessoas para a formação de uma equipe talentosa. São vagas em diversas regiões do Brasil como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e várias outras. Confira a seguir, os cargos disponíveis e saiba como se candidatar.

Piracanjuba tem novos EMPREGOS em todo o país

A Piracanjuba já está há quase 70 anos cuidando e nutrindo as pessoas. A companhia possui uma trajetória de se orgulhar, repleta de realizações, além de colocar paixão em tudo que faz. Desde a sua fundação, cuidado, qualidade e sabor estão presentes em todos os produtos do seu portfólio.

Por trás de todo o crescimento da empresa, estão mais de 3.000 colaboradores que trabalham com muita dedicação e são responsáveis pela fabricação de cerca de 200 produtos da marca. A Piracanjuba divulgou oportunidades de empregos imperdíveis. Confira, a seguir.

Analista Administrativo Pleno – Goiás;







Comprador Sênior – Goiânia/GO;







Auxiliar de Laboratório (PCD) – Bela Vista de Goiás/GO;







Engenheiro de Projetos Pleno – Goiás;







Auxiliar de Produção – Governador Valadares/MG;







Coordenador Fiscal e Tributário – Goiás;







Especialista de TI (Gestão de Dados) – Remoto e Goiânia/GO;







Operador Caldeira – Governador Valadares/MG;







Supervisor de Compra de Leite – Cascavel/PR;







Prom. de Vendas – Paraná;







Operador de Concentradores – Rio Grande do Sul.

Como se candidatar

Para acessar mais informações referente às vagas disponíveis e ao processo seletivo, os interessados devem entrar no site 123 empregos.

