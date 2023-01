Confira o calendário de pagamento do abono salarial PIS PASEP 2023, de acordo com informações oficiais do MTP!

É importante que empresas e trabalhadores se atualizem sobre os assuntos relacionados à relação trabalhista, como o abono PIS PASEP.

PIS PASEP 2023: confira o calendário de pagamento do abono salarial

De acordo com informações oficiais, neste ano de 2023 o abono será pago de acordo com o novo calendário. O Conselho do Fundo de Amparo do Trabalhador (Codefat) aprovou no dia 15 de dezembro de 2022, o calendário referente ao ano base 2021 para pagamento do abono salarial PIS PASEP em 2023.

O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) estima que quase 24 milhões de cidadãos receberão o benefício até o final deste ano, considerando o valor de até um salário mínimo. Confira o calendário de pagamento do PIS PASEP, considerando o exercício 2023:

Calendário de pagamento – PIS – Exercício 2023

Mês de nascimento do beneficiário – data inicial do pagamento – data final do pagamento

Janeiro – 15 de fevereiro – 28 de dezembro

Fevereiro – 15 de fevereiro – 28 de dezembro

Março – 15 de março -28 de dezembro

Abril – 15 de março – 28 de dezembro

Maio – 17 de abril – 28 de dezembro

Junho – 17 de abril – 28 de dezembro

Julho – 15 de maio – 28 de dezembro

Agosto – 15 de maio – 28 de dezembro

Setembro – 15 de junho – 28 de dezembro

Outubro – 15 de junho – 28 de dezembro

Novembro – 17 de julho – 28 de dezembro

Dezembro – 17 de julho – 28 de dezembro

Calendário de pagamento – PASEP

Final da inscrição – data inicial do pagamento – data final do pagamento

0 – 15 de fevereiro – 28 de dezembro

1 – 15 de março – 28 de dezembro

2 – 17 de abril – 28 de dezembro

3 – 17 de abril – 28 de dezembro

4 – 15 de maio – 28 de dezembro

5 – 15 de maio – 28 de dezembro

6 – 15 de junho – 28 de dezembro

7 – 15 de junho – 28 de dezembro

8 – 17 de julho – 28 de dezembro

9 – 17 de julho – 28 de dezembro

O benefício PIS Pasep é pago de forma proporcional sendo assim o cálculo será relativo ao período que o trabalhador atuou no ano de 2021 considerando o novo teto do salário mínimo de 2023, no valor de R$1.320.

Confira como é feita essa proporcionalidade:

1 mês de atuação profissional: R$ 110;

2 meses de atuação profissional: R$ 220;

3 meses de atuação profissional: R$ 330;

4 meses de atuação profissional: R$ 440;

5 meses de atuação profissional: R$ 550;

6 meses de atuação profissional: R$ 660;

7 meses de atuação profissional: R$ 770;

8 meses de atuação profissional: R$ 880;

9 meses de atuação profissional: R$ 990;

10 meses de atuação profissional: R$ 1.100;

11 meses de atuação profissional: R$ 1.210;

12 meses de atuação profissional: R$1.320.

Acompanhe as divulgações oficiais sobre o mercado de trabalho

É importante que os trabalhadores acompanhem as mudanças em relação aos direitos trabalhistas, assim como as empresas. Principalmente, é relevante acompanhar as ações governamentais e políticas públicas que objetivam complementar a renda do trabalhador e facilitar a rotina das empresas por meio de diversas medidas e programas.