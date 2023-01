PIS/PASEP antecipado? Lula paga o benefício adiantado e com valor maior

O pagamento do PIS/PASEP está voltando a ser normalizado após ter sido suspenso em 2020. Neste ano, os trabalhadores receberão os repasses do abono salarial considerando o tempo de serviço de dois anos atrás, ou seja, 2021.

De acordo com o novo calendário, o pagamento será iniciado em fevereiro. No entanto, há possibilidade de que o Governo antecipe os repasses.

É importante destacar que o calendário oficial de pagamentos do PIS/Pasep foi definido em dezembro do ano passado. A saber, o responsável pela liberação do cronograma foi o Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Pagamento do PIS/Pasep 2023

A princípio, os repasses do PIS/Pasep devem ser iniciados em fevereiro e finalizados no mês de julho. No entanto, os trabalhadores terão a possibilidade de realizarem o resgate do benefício até o dia 28 de dezembro.

É importante destacar que a cada mês um novo grupo recebe o depósito do abono salarial. Os trabalhadores que têm direito ao PIS recebem os valores por meio da Caixa Econômica Federal e seu calendário é baseado no mês de nascimento. Já os beneficiários do PASEP podem receber o pagamento por meio do Banco do Brasil e seu calendário é baseado no número final do benefício.

Como já mencionado, há possibilidade de que o calendário de pagamento do PIS/Pasep seja antecipado para janeiro, além de ser repassado em valor maior. No entanto, até o momento, o Governo não confirmou a antecipação.

Calendário de pagamento do PIS/Pasep 2023

Confira abaixo as datas de pagamentos do PIS/Pasep ano-base 2021.

Calendário de pagamentos PIS

Nascidos em Janeiro: 15/02/2023

Nascidos em Fevereiro: 15/02/2023

Nascidos em Março: 15/03/2023

Nascidos em Abril: 15/03/2023

Nascidos em Maio: 17/04/2023

Nascidos em Junho: 17/04/2023

Nascidos em Julho: 15/05/2023

Nascidos em Agosto: 15/06/2023

Nascidos em Setembro: 15/07/2023

Nascidos em Outubro: 15/07/2023

Nascidos em Novembro: 17/07/2023

Nascidos em Dezembro: 17/07/2023

Calendário de pagamentos PASEP

Final da inscrição 0: 15/02/2023

Final da inscrição 1: 15/03/2023

Final da inscrição 2: 17/04/2023

Final da inscrição 3: 17/04/2023

Final da inscrição 4: 15/05/2023

Final da inscrição 5: 15/05/2023

Final da inscrição 6: 15/06/2023

Final da inscrição 7: 15/06/2023

Final da inscrição 8: 17/07/2023

Final da inscrição 9: 17/07/2023

Quem pode sacar o PIS/PASEP 2023?

Terão direito ao saque do PIS/Pasep 2023 aqueles que exerceram atividades formais, com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias no ano de 2021. Além disso, os trabalhadores precisam cumprir os seguintes requisitos:

Ter trabalhado por, no mínimo, 30 dias no ano-base;

Receber até dois salários mínimos mensais;

Estar cadastrado no PIS/PASEP há, pelo menos, 5 anos;

O empregador precisa ter declarado corretamente os dados do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Ainda, é importante destacar que alguns grupos de trabalhadores não possuem direito ao benefício do abono salarial. Confira abaixo quem não terá direito:

Trabalhadores domésticos;

Trabalhadores rurais ou urbanos contratados por pessoa física;

Empregados por pessoa física que se equipare a pessoa jurídica.

Qual será o valor do benefício?

É importante destacar que o valor do abono PIS/PASEP para os trabalhadores do setor privado e do setor público varia da quantidade de meses trabalhados durante o ano-base. O valor total poderá chegar até um salário mínimo.

Onovo salário mínimo foi definido em R$ 1.320. Portanto, este será o valor a receber caso você tenha trabalhado durante os 12 meses de 2021 com carteira assinada.

Tabela de valores do PIS/Pasep 2023

1 mês: R$ 110;

2 meses: R$ 220;

3 meses: R$ 330;

4 meses: R$ 440;

5 meses: R$ 550;

6 meses: R$ 660;

7 meses: R$ 770;

8 meses: R$ 880;

9 meses: R$ 990;

10 meses: R$ 1.100;

11 meses: R$ 1.210;

12 meses: R$ 1.320.