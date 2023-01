PIX INTERNACIONAL: saiba os detalhes sobre a novidade

O PIX é uma ferramenta lançada pelo Banco Central em outubro de 2020 e já caiu no gosto do povo brasileiro. Esse meio de transferência e pagamento de dinheiro é gratuito e fácil de usar, permitindo que qualquer pessoa possa fazer e receber transferências a partir de seu aparelho celular. Mas, agora, vem a novidade do PIX internacional.

Então, os gestores econômicos do Brasil estudam lançar a novidade para facilitar ainda mais a vida dos cidadãos: o PIX internacional. Com essa nova modalidade, será possível transferir dinheiro para até 60 países, favorecendo compras internacionais na China, por exemplo. Desse modo, confira na matéria desta segunda-feira (02) do Notícias Concursos, mais sobre a modalidade.

O que é o PIX internacional?

O PIX é um sistema de transferência de dinheiro rápido e gratuito, instituído pelo Banco Central do Brasil em 2020. Desse modo, qualquer pessoa pode utilizar o aplicativo de qualquer banco para fazer transferências entre diferentes bancos, sem pagar nenhuma taxa.

Esse sistema foi criado com base em experiências de sucesso ocorridas em diversos países que possuem sistemas rápidos de pagamentos. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou que estão sendo feitos testes para que o PIX seja usado em transações sem internet e pagamentos internacionais.

Mecanismo de nível mundial

Inspirado no sucesso do PIX braseiro, o bis (Banco de Compensações Internacionais) anunciou que está testando um mecanismo semelhante para ser utilizado ao nível mundial. Desse modo, será possível realizar pagamentos e transferências para 60 países, de forma rápida e gratuita, disponível para qualquer pessoa.

O projeto se denomina Nexus e visa conectar diferentes sistemas nacionais de pagamento em uma única plataforma. Os primeiros testes estão sendo feitos entre sistemas da zona do Euro (países da União Europeia que tem como moeda nacional o Euro), Cingapura e Malásia.

Como este sistema favorecerá os brasileiros?

Primeiramente, é preciso fazer um exercício de imaginação. Suponhamos que um brasileiro busque por um determinado aparelho na internet visando efetuar uma compra. Ao encontrar um modelo que se enquadre nas suas expectativas de preço e produto, percebe que o site de vendas está sediado na China.

Dessa forma, o cliente brasileiro inicia um processo de compras envolvendo intermediários e conversões de moedas até conseguir realizar a compra. Assim, o processo de aquisição do aparelho desejado se torna uma árdua tarefa burocrática.

No entanto, com a adoção na China e no Brasil, este processo tende a ser simplificado. Ao encontrar o aparelho no site de vendas, o cliente brasileiro terá a sua disposição o PIX do vendedor, para efetuar rapidamente o pagamento do bem adquirido.

Além de simples e rápido, é muito seguro, já que a transação se dará entre agências bancarias que atendem as normas básicas de segurança. Portanto, o PIX internacional será um grande avanço para o sistema financeiro e sobretudo para os consumidores.