PIX: Saiba como se proteger de GOLPES em 2023; veja a lista com os principais

O PIX é uma ferramenta que ganhou grande popularidade no Brasil nos últimos anos. Isso porque democratizou os meios de pagamentos para todas as pessoas. Dessa forma, a proposta de realizar transferências bancárias instantaneamente e receber o dinheiro em até 10 segundos caiu no gosto dos brasileiros rapidamente.

De acordo com o Banco Central do Brasil (BC), no final de 2021, 110 milhões de brasileiros já haviam realizado ao menos uma transação pelo pix. A popularização deste meio de pagamento se deu por sua facilidade e desburocratização. Além, claro, de ser totalmente livre de taxas e permitir movimentações financeiras 24 horas por dia, durante 7 dais na semana.

No entanto, uma ferramenta que se tornou parte do dia a dia dos brasileiros também se tornou alvo de criminosos. Isso porque novos golpistas passaram a fazer vítimas por meio do pix.

Mas se você deseja saber como se proteger dos golpes em 2023, confira a nossa matéria na íntegra e fique por dentro de tudo. Além disso, conheça também quais são os principais golpes aplicados pela ferramenta.

Principais golpes realizados pelo PIX

Alguns golpes se popularizaram nos últimos tempos por meio do pix. O primeiro deles é a campanha pelo Whatsapp utilizando o nome de alguma empresa.

No início de dezembro, surgiram muitas pessoas relatando que caíram no golpe da campanha do Whatsaap que se passava pelo banco digital Nubank e prometia um pix de R$ 50 para quem acessasse o link enviado. No entanto, ao clicar no link, o usuário tinha os seus dados roubados.

Além disso, muitas pessoas também relataram sobre o golpe do app. Funciona assim: a vítima baixa no seu celular um aplicativo que promete automatizar comentários em posts de sorteios nas redes sociais, com a promessa de ter mais chances de ganhar. Mas, para ter acesso, é necessário pagar uma taxa. O app, logicamente, não funciona, e o usuário perde o dinheiro pago.

O golpe do robô multiplicador promete devolver uma quantia até 10 vezes maior, se a vítima enviar um pequeno valor por pix. Assim, os criminosos começam pedindo pouco, mas ao enviar uma quantia maior, o retorno nunca chega.

Por fim, um dos golpes do pix que estão entre os mais aplicados é o do QR Code, que modifica o código de estabelecimentos para o dinheiro ser direcionado para outra conta bancária.

Como se proteger dos golpes?

Em primeiro lugar, para se proteger dos golpes, é fundamental desconfiar de qualquer oferta que seja extremamente tentadora. Sabe aquela frase “quando a esmola é demais o santo desconfia”? Torne-a o seu mantra ao utilizar o pix em ofertas tentadoras.

Muitas vezes, apenas utilizando o bom senso é possível se livrar dos golpes, como no caso do robô multiplicador, por exemplo. Por isso, esteja sempre atento.

Outra dica é nunca clicar em links que são enviados por grupos de Whatsapp ou mesmo que aparece “do nada” na tela enquanto você navega pela internet. Se tiver alguma dúvida, sempre verifique no site oficial da loja que está supostamente divulgando a oferta.

Por fim, nunca insira os seus dados em sites que você não saiba a procedência. Além disso, nunca esqueça de conferir as informações antes de confirmar o envio do pix. Confira a data, nome de destinatário e o valor da transferência.