O Pix é um meio de pagamento criado pelo Banco Central do Brasil (BCB), que se popularizou de forma ampla por conta de sua facilidade e agilidade.

Pix: uma ferramenta financeira que reduziu custos e melhorou processos

O que diferencia o Pix de outros meios de pagamento, como TEDs e Docs é a facilidade para realizar as transferências entre diferentes bancos, em qualquer momento do dia e em qualquer dia da semana. A redução de custos é outro fator interessante para a pessoa física e para pessoa jurídica.

Visto que, de forma geral, os bancos tradicionais cobravam taxas para realizar as transferências e os agendamentos de Teds. Entretanto, através do Pix é possível realizar as transferências em tempo real e sem nenhum valor adicional para o cliente.

Sobre as chaves Pix

As chaves Pix são registros realizados pelo cliente para agilizar a transação. Podem ser chaves do Pix CPF, CNPJ, endereço de e-mail ou celular, ou ainda, é possível optar pela chave aleatória. Uma pessoa física pode registrar até 5 chaves por conta; já a pessoa jurídica pode registrar até 20 chaves.

O registro da chave Pix pode ser feito pela área Pix do seu banco. O cliente pode registrar todas as chaves Pix em uma única conta, bem como, pode dividir as opções para contas diferentes, porém, não há a possibilidade de registrar uma chave Pix igual em duas contas diferentes. Por exemplo, se o cliente cadastrar o seu CPF em uma determinada instituição bancária, logo o seu CPF não será a sua chave Pix em outra instituição.

Inovação na ferramenta

O Banco Central do Brasil (BCB) anunciou recentemente a criação do Pix automático, o que facilitará o pagamento de contas recorrentes. A funcionalidade do Pix automático é relacionada ao débito em conta. Sendo assim, é possível realizar pagamentos de contas de consumo, como telefone, internet, fornecimento de energia elétrica, água etc.

Agendamentos

O Pix também é uma ferramenta que permite agendamentos. É possível utilizar essa opção através do aplicativo da instituição financeira de seu interesse. Geralmente, a empresa permite que o cliente selecione a data de pagamento no calendário do app, dentro da função Pix.

Segurança

O Banco Central do Brasil (BCB) sempre reforçou que a segurança é um dos pilares do Pix, desde o seu início. Por isso, melhorias estão sendo criadas na ferramenta, com o objetivo de melhorar a segurança para o usuário. Certamente, o Pix é uma inovação que modificou o fluxo financeiro de pessoas físicas e de empresas, facilitando as operações e reduzindo os custos.