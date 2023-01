Plantação com 15 mil pés de maconha é incinerada na Bahia

Foto: Divulgação

Uma plantação com cerca de 15 mil pés de maconha foi incinerada nesta quinta-feira (19), na zona rural da cidade de Curaçá, no norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, a droga foi localizada depois de uma denúncia anônima. O dono do material não foi encontrado no local.

Antes da incineração da maconha, uma amostra foi removida e encaminhada para a delegacia da cidade. O caso será apurado. Assista ao vídeo abaixo

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.