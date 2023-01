PM é baleado durante ronda na Chapada do Rio Vermelho

Foto: João Souza/ G1

Um policial militar da 40ª CIPM foi baleado, no final da noite de segunda-feira (9), enquanto fazia rondas na Chapada do Rio Vermelho, bairro que integra o Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. De acordo com informações das Polícias Civil e Militar, a vítima estava junto com a equipe, quando foram surpreendidos por sete homens armados.

Os suspeitos dispararam contra os policiais e fugiram em seguida. O PM foi atingido no braço e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue internado. Ele, que ainda não teve nome divulgado, passou por cirurgia e o estado de saúde dele é estável.

O militar não corre risco de morrer. Os suspeitos de atirarem contra a equipe da polícia ainda não foram identificados. A autoria será apurada pela 28ª Delegacia Territorial (DT), daquela região.

