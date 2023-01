PM isola trecho do corjeto da Lavagem por suspeita de explosivo

Fotos / Alberto Maraux

A Polícia Militar da Bahia, através do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) isolou um trecho do cortejo da Lavagem do Bonfim, na manhã desta quinta-feira (12), após receber informações de que uma mochila havia sido abandonada. O local isolado é no bairro Calçada.

De acordo com a PM, a área foi isolada, porém quando os policiais chegaram ao local identificaram que se tratava de uma sacola com roupas.

Na terça-feira (10), um falso explosivo foi deixado em um vidaduto em Feira de Santana, com um recado contra Lula. “Se não resolver a d* do país, vamos quebrar tudo”, diz a mensagem deixada.

