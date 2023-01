‘PodVir FV’ fala sobre impacto da festa no Carnaval de Salvador e termômetro para artistas dos grandes hits da estação

Foto: Divulgação

Poucos dias separam o público de matar a saudade do Festival de Verão, que acontecerá nos dias 28 e 29 de janeiro. A festa, que em 2023 retorna às raízes, com uma nova edição no Parque de Exposições, promete um clima de nostalgia e ao mesmo tempo de renovação, com encontros inéditos e exclusivos que só poderão ser vistos no palco do FV.

No clima de nostalgia, o terceiro episódio do PodVir FV, vídeocast especial do Festival de Verão apresentado pela locutora Michely Santana, da Bahia FM, traz como convidados duas grandes figuras do jornalismo baiano que viveram ao máximo as 20 edições da festa, Wanda Chase e Osmar Marrom.

Para Chase, que também é colunista no iBahia, o FV funciona como um termômetro para o Carnaval. A jornalista acredita que o momento acaba sendo a primeira impressão do que o artista verá quando cruzar os circuitos da folia.

“O Festival de Verão é o termômetro do que vai ser o Carnaval. As músicas, do jeito que elas são cantadas e recebidas pelo público, a gente já tem ideia de como elas vão emplacar no desfile. Tanto na Barra, quanto na passarela. Então os artistas jogam as músicas e a gente vê essa empatia com o público”, conta.

A jornalista ainda pontua a força que o FV tem em ser um palco para os novos artistas. Em 2023, com os encontros inéditos, alguns nomes estreiam no Festival e acabam alcançando um público jamais esperado, em sua diversidade etária e de gostos pessoais.

Osmar Marrom acredita que o novo formato dará mais vida ao FV, que não acontece há dois anos devido à pandemia da Covid-19. O jornalista ainda confessou estar curioso para conferir de perto os encontros musicais.

“Eu achei uma ideia genial. É uma novidade, e nada melhor do que essa coisa dos artistas brasileiros, baianos, da união. Acho muito bacana um convidar o outro. E tem o inusitado também, essa coisa de Luísa Sonza com Alcione que eu tô doido para ver. O Festival voltou com o DNA original, de tribo, lançar moda, tendência. E também tem dois anos que a gente está sem festa, então acho que vai ser um Festival que as pessoas vão curtir como se não houvesse amanhã”.

Durante o episódio, o repórter Gustavo Lago, da Bahia FM, foi as ruas de Salvador para um Quiz FV com os soteropolitanos com direito ingresso para curtir a festa.

SERVIÇO

Festival de Verão Salvador 2023

Quando: 28 e 29 de janeiro

Local: Parque de Exposições de Salvador

Vendas: Sympla

Sábado – 28/01

Ivete Sangalo convida Luedji Luna

Gilberto Gil convida Caetano Veloso

Ferrugem convida Xande de Pilares

Criolo convida Ney Matogrosso

Carlinhos Brown convida Duda Beat e ÀTTOXXÁ

Filipe Ret convida Caio Luccas

Margareth Menezes convida Majur e Larissa Luz

Orochi convida Djonga

Domingo 29/01

Ludmilla convida Gloria Groove

Leo Santana

Xamã convida Gilsons

Saulo convida Marina Sena

Bell Marques

BaianaSystem convida Olodum

Luísa Sonza convida Alcione

Jão convida Pitty

