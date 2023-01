‘PodVir FV’ fala sobre importância da sustentabilidade no Festival de Verão

O Festival de Verão está cada vez mais próximo do público. Nos dias 28 e 29 de janeiro, a festa vai voltar às raízes com uma nova edição no Parque de Exposições, em Salvador.

Apesar do foco do FV ser a música, o festival conta com outros pilares que levam representatividade para o meio musical. Um deles é a sustentabilidade, tema do quarto episódio do “PodVir FV”, videocast especial do Festival de Verão apresentando pela locutora Michely Santana, da Bahia FM.

Os convidados da nova edição do videocast foram a arquiteta e Ceo da Seu Evento Sustentável, Leide Laje, e o sócio presidente da Eccaplan, Fernando Beltrame.

A especialista em sustentabilidade para grandes festivais explicou um pouco sobre o papel da empresa que vai estar com a parte de resíduos sólidos do FV.

“Historicamente a gente tem resido sólido que é vulgarmente chamado de lixo, mas porque está errado falar lixo? A gente considera como lixo aquilo que não pode ser aproveitado, mas tem materiais que possuem um valor agregado”, disse.

Foto: Divulgação

“Então resíduos sólidos são aqueles resíduos que podem e devem ser encaminhados para a reciclagem, para o reuso, então a gente entende por isso a nomenclatura resíduo”, completou.

Ela ainda explicou que no Festival de Verão será feito o aproveitamento de resíduos como o óleo de cozinha usado na fritura de alimentos da praça de alimentação, que vai virar matéria prima para criação de sabão e detergente.

Já Fernando Beltrame falou sobre a parte do selo de evento neutro do festival. “O público tem que se preocupar em curtir o festival e a gente em compartilhar a responsabilidade com o planeta”, disse.

Foto: Divulgação

O sócio da Eccaplan ainda explicou os objetivos para o FV: “Avaliar atividades para reduzir ao máximo o impacto ambiental e o que a gente não conseguir evitar, vamos fazer a compensação”.

Essa compensação contará desde o deslocamento dos artistas para o local dos shows até a energia utilizada para fazer tudo acontecer.

O episódio do videocast ainda contou com a repórter Priscilla Morais nas ruas de Salvador em busca de looks para usar na festa. Além de Gustavo Lago fazendo um Quiz FV com os soteropolitanos com direito a ingresso para curtir a festa.

SERVIÇO

Festival de Verão Salvador 2023

Quando: 28 e 29 de janeiro

Local: Parque de Exposições de Salvador

Vendas: Sympla

Sábado – 28/01

Ivete Sangalo convida Luedji Luna

Gilberto Gil convida Caetano Veloso

Ferrugem convida Xande de Pilares

Criolo convida Ney Matogrosso

Carlinhos Brown convida Duda Beat e ÀTTOXXÁ

Filipe Ret convida Caio Luccas

Margareth Menezes convida Majur e Larissa Luz

Orochi convida Djonga

Domingo 29/01

Ludmilla convida Gloria Groove

Leo Santana

Xamã convida Gilsons

Saulo convida Marina Sena

Bell Marques

BaianaSystem convida Olodum

Luísa Sonza convida Alcione

Jão convida Pitty

