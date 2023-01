A Pole Alimentos nasceu com o compromisso de levar produtos de qualidade, frescor, variedade e sabor aos cearenses. A empresa se dedica em todas as suas atividades e hoje está contratando pessoas motivadas em entregar os melhores resultados. Confira, a seguir as oportunidades disponíveis.

Pole Alimentos abre novos EMPREGOS pelo Ceará

Trata-se de uma distribuidora de Alimentos que atua em todo o Ceará e possui uma carreira sólida e uma trajetória repleta de reconhecimento e conquistas. A poli alimentos valoriza o trabalho feito com dedicação e na capacidade de união dos times.

Além de vários benefícios e carteira assinada, a Pole Alimentos garante um ambiente de trabalho dinâmico onde seus colaboradores podem se desenvolver e mostrar seus talentos. Confira a seguir os cargos disponíveis e os locais de trabalho.

Ajudante de Carregam. – Aquiraz/CE;







Vendedor de Autosserviço – Fortaleza/CE;







Auxiliar de Controle de Qualid. – Aquiraz/CE;







Téc em Segurança do Trab – Aquiraz/CE;







Ajudante de Cozinha – Maracanaú/CE;







Aux de Expedição – Aquiraz/CE;







Promotor de Vendas – Ceará;







Auxiliar de Prod – Ceará;







Consult. de Vendas – Fortaleza/CE;







Aux de Serviços Gerais – Maracanaú/CE.

Veja também: Marisa abre novos EMPREGOS em todo o país; veja os cargos

Como se candidatar

As vagas anunciadas para aqueles que trabalham de forma séria, proativa, responsável e estão em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho, buscando entregar os melhores resultados.

Para concorrer a seleção de candidatos, os interessados nas oportunidades devem cadastrar um currículo atualizado no site 123 empregos.

Acompanhe diariamente as informações sobre as vagas de emprego divulgadas aqui, no Notícias Concursos.