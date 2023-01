Polícia Civil realiza operação no Aeroporto de Salvador

Foto: Haeckel Dias / Ascom PC

A Polícia Civil, através do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e da Coordenação de Narcóticos, realiza a terceira operação de prevenção ao período que antecede o Carnaval 2023, em Salvador. A ‘Operação Voo Legal’ acontece no Aeroporto e tem como objetivo o combate ao tráfico de drogas.

No momento, os policiais realizam buscas em bagagens de passageiros, revistas individuais e coleta de informações que poderão subsidiar as investigações.

Foto: Haeckel Dias / Ascom PC

O delegado Alexandre Galvão, da Coordenação de Narcóticos/Draco, destaca a importância da integração com as outras Instituições. “A transversalidade de ações interagências reforça a estratégia e as técnicas policiais empregadas para o combate aos crimes que estamos visando neste trabalho. Essa união de expertises proporcionará também o enriquecimento de diversas investigações que temos em curso”, ressaltou.

Ainda segundo a polícia, atuam também no Aeropoto equipes da Polícia Federal, da Receita Federal e da concessionária que administra o Aeroporto. O Canil da Coordenação de Operações Especiais (COE) está representado pelos os labradores Sonic e Laika, além do pastor alemão Hoss. A Receita Federal terá a K-9 pastor alemão Indy.

Foto: Haeckel Dias / Ascom PC

As operações pré-carnaval do Draco acontecem desde o ano de 2013, não tendo sido realizadas no período da pandemia. Durante as edições, foram apreendidas drogas e armas e pessoas foram presas em flagrante e por força de mandado.

Foto: Haeckel Dias / Ascom PC

