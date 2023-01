Polícia faz operação contra o tráfico de drogas na Rodoviária

Foto: Divulgação / PC

A Polícia Civil, através do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), realiza na manhã desta terça-feira (17) uma operação de combate do tráfico de drogas e ao porte ilegal de armas na Rodoviária de Salvador.

Segundo informações da entidade, o principal objetivo é impedir a circulação de armas e drogas na cidade e averiguar pessoas com possíveis mandados de prisão. As atividades são de prevenção para o Carnaval 2023.

Foto: Divulgação / PC

As ações da Operação Terminal Livre são realizadas por mais de 30 policiais do Draco/Coordenação de Narcóticos, assim como animais do Canil da Coordenação de Operações Especiais (COE).

O coordenador da operação, delegado Alexandre Galvão, pontua que as ações podem colaborar para desdobramentos de investigações em curso. “Alcançar suspeitos e impedir a entrada dos materiais ilícitos são importantes resultados que buscamos aqui. Porém, os dados obtidos em campo contribuem para os trabalhos investigativos, e esse também é um importante resultado”, avaliou. As ações ocorrerão em outros pontos de Salvador e Região Metropolitana (RMS).

Foto: Divulgação / PC

