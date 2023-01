Polícia investiga morte de detentos em Conjunto Penal de Feira de Santana

Foto: Reprodução/TV Subaé

A Polícia Civil investiga a morte de três detentos do Conjunto Penal de Feira de Santana, localizada a cerca de 100 quilômetros de Salvador.

Segundo informações da PC, foi realizado na manhã deste domingo (8), o levantamento cadavérico e coleta de primeiras informações acerca da morte dos detentos.

O caso é investigado pela 1º Coordenadoria Regional de Polícia do Interior e as vítimas foram identificadas como Júlio César da Silva Rocha, de 31 anos, Everson Avelino de Jesus, de 23, e Marcos Antônio Vitória Nunes, de 32.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, existem indício de autoria e motivação. Além disso, equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local para a realização da perícia, a fim de ajudar na apuração do caso.

