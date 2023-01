Policiais de Penedo irão combater atos golpistas em Brasília

Governador Paulo Dantas enviou 50 militares para a capital do país

Desde a tarde deste domingo, 08, o Brasil vive em um clima de total desrespeito a democracia brasileira. Centenas de bolsonaristas radicais, inconformados com o resultado das eleições, invadiram os prédios do congresso e do STF, fazendo uma grande distriuição.

Vidraças da sede do Congresso foram quebradas. Os bolsonaristas radicais também alcançaram a Câmara dos Deputados e o Palácio do Planalto, onde depredaram os espaços, além do STF.

O governador Paulo Dantas participou de encontro virtual e confirmou o envio de 50 policiais militares de Alagoas, sendo 4 deles do 11º BPM. Cabo Trajano, Cabo Fabian, Cabo D. Gonzaga e Soldado R Silva, são os policiais que foram selecionados para essa missão.

O grupo embarca ainda nesta segunda-feira (9). O Fórum Nacional de Governadores ainda emitiu uma nota de repúdio aos atos antidemocráticos na área central de Brasília.

Leia a nota da entidade:

“O Fórum Nacional de Governadores externa sua absoluta repulsa ao testemunhar os gravíssimos e inaceitáveis episódios registrados hoje no Distrito Federal, os quais revelam a invasão da Praça dos Três Poderes, seguida da ilegal vandalização das dependências do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal por manifestantes golpistas, irresignados com o resultado das eleições legitimamente encerradas no País, e publica a presente nota de apoio à democracia, condenando quaisquer atitudes violentas e posturas irresponsáveis que ponham em risco a integridade do estado democrático de direito.As governadoras e os governadores brasileiros, colocando-se à disposição para o envio de forças militares estaduais destinadas a apoiar a situação de normalidade nacional, exigem a apuração das origens dessa movimentação absurda e a adoção de medidas enérgicas contra os extremistas e aqueles que permitiram, por negligência ou conveniência, tal situação, bem como a subsequente penalização de seus responsáveis.”