O destaque do seu currículo profissional no mercado de trabalho atual ocorre por meio de uma elaboração assertiva e objetiva quanto aos seus dados.

Pontos de destaque para a elaboração do seu currículo

O profissional de recrutamento e seleção realiza a análise do perfil do candidato em pouco tempo, por isso, quanto mais objetivo for o seu currículo, maiores são suas chances de sucesso no mercado.

Dados pessoais

Considere destacar suas informações pessoais de forma sucinta, evitando muitos telefones para contato e evitando um endereço de e-mail que contenha palavras pejorativas, por exemplo.

Objetivo – cargo, nível hierárquico e área de atuação

O objetivo do candidato pode ser concreto. Sendo assim, é possível informar o seu cargo pretendido e hierarquia na sua área de atuação. Por exemplo: analista de faturamento; assistente de vendas; gerente de logística; auxiliar de estoque etc.

Trajetória profissional

Descreva as informações referentes a sua experiência profissional de maneira sucinta. Faça apontamentos sobre as atividades anteriores e descreva situações relevantes, como mudanças de setor ou promoções, por exemplo.

Informe o nome das empresas nas quais trabalhou e o período de sua atuação. Seja objetivo também no que se trata da descrição de sua escolaridade, considerando cursos atuais e concluídos.

Organize as informações

O candidato deve prezar pela organização das informações do seu currículo profissional. Sendo assim, priorize a ordem cronológica inversa, considerando os dados atuais e verifique se as informações estão corretas e direcionadas para que sejam exploradas organicamente durante uma entrevista de emprego.

Dicas para o resumo do currículo

Caso queira resumir o seu currículo profissional, crie algum tipo de relação entre suas atividades anteriores e suas competências, ainda que essa relação ocorra de maneira indireta, já que ela faz parte da análise feita pelo profissional de recrutamento e seleção. Feitas as devidas adaptações dos apontamentos citados. Além disso, é importante que adapte o modelo do seu currículo para as plataformas digitais.

Atualize o seu perfil online

Visto que uma plataforma como o LinkedIn, por exemplo, é utilizada atualmente no mercado de recrutamento e seleção de forma ampla, sendo uma maneira positiva de elevar a visibilidade do seu perfil.

Destaque o seu perfil no mercado de trabalho atual

Portanto, é importante para o candidato destacar o seu perfil e evitar informações excessivas durante a elaboração do seu currículo, através de um processo atualizado, dinâmico e objetivo dentro da necessidade das empresas que buscam por profissionais resilientes e capacitados.