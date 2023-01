PONTOS DO CARTÃO DE CRÉDITO: saiba como trocar por produtos

Saber como resgatar pontos do cartão de crédito pode permitir que os consumidores façam bons negócios. Nesta segunda-feira (09), traremos informações e apresentaremos as melhores maneiras de resgate de pontuação, bem como todos os benefícios.

Antes de adentrar no assunto, o Notícias Concursos ressaltará que, no nosso entendimento, melhor do que trocar pontos do cartão de crédito por produtos, é trocar pontos por milhas. Isso pode gerar uma grana a mais no bolso de quem o faz. No entanto, caso seja mais interessante a troca por produtos, saiba abaixo como fazer.

Como resgatar pontos do cartão de crédito

Saber como resgatar pontos do cartão de crédito é uma prática que nem todos conhecem ou, caso conheçam, não sabem como aproveitá-la. Primeiramente, para acumular pontos, é preciso se cadastrar em um programa de fidelidade oferecido pelo seu cartão de crédito.

De modo geral, essa inscrição pode ser realizada pelo telefone ou pela internet. Depois que tudo for aprovado, suas aquisições irão se converter em pontos. A pontuação varia conforme o cartão que você possui. Além disso, pode ser que determinada agência forneça mais ou menos pontos.

Mesmo que compras à vista sejam recomendadas, elas não geram benefícios em pontos. Dessa maneira, se você deseja juntar pontos, sempre tente usar o cartão para fazer pagamentos de contas e outras despesas.

Resgate de pontuação

Para resgatar seus pontos, é necessário verificar a pontuação mínima requerida pelo programa antes de confirmar o resgate. Ademais, observe também se existe alguma taxa de transferência de pontos.

Geralmente, o saldo de pontos é colocado junto a fatura do cartão. Você também pode conferi-lo por meio de atendimentos online. Algumas agências só fazem a troca em estabelecimentos de autoatendimento ou por meio do telefone.

Melhores cartões para acumular pontos

Segundo alguns levantamentos realizados neste ano, hoje o melhor produto para juntar pontos é o BRB Dux Visa Infinite, gerando 4 pontos por cada dólar consumido. No entanto, esse produto é oferecido para usuários escolhidos do Banco de Brasília, além de possuir uma taxa de anuidade de R$ 1,5 mil.

Enquanto o Ourocard Elo Internacional é a opção com posição mais baixa da lista, que junta 1 ponto a cada três reais gastos, além de possuir validade de dois anos. Porém, não quer dizer que seja uma alternativa ruim. O Ourocard é acessível e possui anuidade de R$ 190.

Além disso, há os programas próprios das agências que, mesmo adotando parcerias com outros programas, possuem o próprio cartão de fidelidade. O Open Banking chegará ao Brasil em breve, com a previsão de gerar uma revolução no relacionamento entre clientes e bancos no Brasil.

A ideia é que cada correntista permita que as instituições financeiras se conectem através de uma plataforma segura e gerida pelo Banco Central, fazendo com que todos os bancos vinculados ao BCB possam ter acesso aos dados fornecidos pelos clientes. Isto é, caso já tenha acumulado pontos do cartão de crédito muitos anos em um mesmo banco, poderá compartilhar essas informações com todas as outras instituições financeiras do mercado.