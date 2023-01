O currículo do candidato deve ser construído de maneira objetiva e assertiva para que seja direcionado dentro do mercado de trabalho atual, considerando que o mercado precisa de profissionais dedicados, resilientes e capacitados.

Pontos importantes para a elaboração do seu currículo

Para que o currículo profissional funcione como uma vitrine de sua trajetória, ele deve ser objetivo, sucinto e organizado. Confira pontos importantes!

Informações pessoais

Considere informar seus dados pessoais, priorizando os meios de contato e evitando excessos. Assim sendo, não informe números de documentos pessoais e tenha cuidado para que o seu endereço de e-mail não contenha nenhuma palavra que seja negativa.

Objetivo

É muito importante também para o candidato que o seu objetivo seja concreto, por isso, pode ser viável considerar o seu cargo, hierarquia e área de atuação profissional. Por exemplo: gerente de e-commerce, analista de franquias, assistente de vendas, auxiliar de logística etc.

Experiência profissional

Além dos pontos citados, é relevante também que o candidato direcione a sua experiência profissional. Contudo, esse ponto deve ser explorado durante a entrevista de emprego. Sendo assim, seja objetivo quanto às atividades exercidas em cada um dos seus empregos anteriores.

Escolaridade

A mesma lógica deve ser seguida no que tange a sua escolaridade, informando cursos em andamento e cursos concluídos, através da cronologia inversa dos fatos. Ou seja, a construção do seu currículo deve prezar pelas informações atuais.

É importante que informe o nome das empresas nas quais atuou e o período de sua atuação, bem como o nome da instituição de ensino na qual estudou e o período estudado, ou a previsão do curso atual.

Atualize o seu perfil no Linkedin

Atualizar seu perfil no Linkedin é muito importante para o direcionamento do seu currículo de forma objetiva, já que o Linkedin é uma ferramenta da atualidade muito usada por diversas empresas para buscar talentos. Sendo assim, essa é uma forma de direcionar os seus envios e criar conexões positivas para a sua carreira profissional em longo prazo.

Construa um currículo objetivo e atrativo

Portanto, adapte os pontos citados e evite construir um currículo confuso, sob o risco de ficar aquém do seu potencial profissional. Visto que o seu currículo deve funcionar como uma espécie de vitrine de sua trajetória para que seja atrativo dentro da dinâmica do processo seletivo. Dessa forma, poderá elevar suas chances de sucesso através do direcionamento do seu perfil de forma assertiva e atualizada.