O mercado de investimentos requer direcionamento por parte do novo investidor, por isso, pode ser viável realizar um planejamento financeiro para amparar esse processo.

Pontos relevantes para o novo investidor

O mercado de investimentos pode levar a sua rentabilidade de maneira exponencial, contudo, investir implica riscos que devem ser analisados, bem como é importante que tenha cuidado para não cair em golpes e fraudes.

Defina metas e questione pontos importantes

O novo investidor deve ter clareza sobre quais são suas metas, sendo assim, é importante planejar suas finanças através de alguns pontos questionáveis para direcionar a sua entrada no mercado de investimentos.

Comece por opções de renda fixa

É aconselhável que o novo investidor comece investindo em opções de renda fixa, já que dessa forma poderá elevar a sua confiança no processo, ao entender de forma prática essa atuação. Além disso, a renda fixa permite que saiba o valor para resgatar no final do seu contrato; o que é muito importante para viabilizar uma reserva de emergência, por exemplo.

Considere suas particularidades

É importante questionar pontos relevantes para o seu processo, considerando suas particularidades, por exemplo:

Dentre as opções de renda fixa disponíveis no mercado, quais acredita que possam atender a sua necessidade de viabilizar uma reserva de emergência?

No mercado atual, qual opção acredita que melhor lhe atende no que diz respeito a um plano de aposentadoria?

Qual é o valor total que possui para investir?

Qual a diversificação de carteira está mais de acordo com o seu perfil atual?

Qual a possibilidade de precisar resgatar valores antes do prazo determinado?

Estes são apenas alguns exemplos de questionamentos que podem ser feitos por investidores, de modo que considere suas particularidades de modo resolutivo. Além disso, acompanhe a mudança da economia e a sua volatilidade de forma global.

Busque fontes confiáveis

Além disso, é relevante buscar informações através de fontes oficiais, como o Banco Central do Brasil (BCB) e a Bolsa de Valores do Brasil (B3), desse modo poderá se atualizar constantemente.

Cuidado com golpes e fraudes online

Desconfie de promessas de ganhos muito rápidos, já que há muitos esquemas de pirâmides na internet que prometem riqueza com critérios que não são claros para os investidores. Por isso, busque sempre por uma corretora de valores, um banco tradicional ou uma fintech de sua confiança. Dessa maneira, poderá diversificar suas opções e se tornar um investidor de sucesso de forma gradual e planejada.