Por falta de insumos, exames radiológicos são suspensos na Bahia

Foto: Reprodução/TV Subaé

Por falta de insumos, os exames radiológicos ofertados em hospitais da rede municipal de saúde da cidade de Feira de Santana, cidade do interior da Bahia, foram suspensos. De acordo com informações divulgadas pela gestão municipal e da TV Subaé – afiliada da TV Bahia, a ausência de contraste gerou a interrupção dos serviços.

Na prática, exames como radiografias, tomografias e ressonância magnética não estão sendo realizados. Ainda segundo a Secretaria de Saúde do município, o problema teve início com a queda da fabricação de insumos na China durante a pandemia de Covid-19, algo que afeta todo o país. Em nota, a secretaria afirma que não há previsão para a realização dos procedimentos médicos.

Vale ressaltar que no final do ano passado, as unidades de saúde priorizaram pacientes com situações clínicas de urgência e emergência. Além disso, em junho do ano passado, a Secretaria de Saúde informou que não seria possível a aquisição desses materiais para dezembro de 2022.

Os municípios baianos foram orientados a não marcarem exames, além da adoção de medidas paliativas para controlar os gastos desses insumos.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.